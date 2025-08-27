Sakarya'da ormanlık alanda yangın

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi yakınlarında saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin yoğun dumanı fark ederek durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi.

BÖLGE HALKI TRAKTÖR VE KOVALARLA DESTEK VERİYOR

Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterirken, bölge halkı da traktörleri ve kovalarla söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbirler alınırken, güvenlik güçleri çevrede yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, soğutma çalışmalarının uzun süre devam etmesi bekleniyor.