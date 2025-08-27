Sakarya'da ormanlık alanda yangın

Sakarya'da ormanlık alanda yangın
Yayınlanma:
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler ve vatandaşlar müdahale ediyor.

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi yakınlarında saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin yoğun dumanı fark ederek durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi.

BÖLGE HALKI TRAKTÖR VE KOVALARLA DESTEK VERİYOR

Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterirken, bölge halkı da traktörleri ve kovalarla söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbirler alınırken, güvenlik güçleri çevrede yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

sakaryada-orman-yangini-884069-262650.jpg

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, soğutma çalışmalarının uzun süre devam etmesi bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Türkiye
Tabipler Birliği soruşturma başlatacak
Tabipler Birliği soruşturma başlatacak
Haftalardır otogarda bekleyen eşek sahibini buldu
Haftalardır otogarda bekleyen eşek sahibini buldu