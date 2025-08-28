Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve denizde oluşan tehlikeli dalga ile rip akıntıları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. İlçelerin kaymakamlıkları, güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşların olumsuz şartlarda denize girmemesi için bu kararı aldı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kırmızı bayraklarla deniz kenarlarını işaretleyerek vatandaşları uyarıyor ve yasağa uymaları konusunda bilgilendiriyor. Yetkililer, deniz ve hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte yasakların kaldırılacağını ifade etti.

Uzmanlar, özellikle rip akıntılarının denizde ciddi tehlike oluşturduğunu ve dikkatsiz davranışların boğulma riskini artırabileceğini belirtiyor.

RİP AKINTISINA KARŞI NE YAPMALI?

Denizlerde görünmez tehlike olarak nitelendirilen rip akıntısı her yıl birçok boğulma vakasına neden olurken, uzmanlar bu doğal oluşuma karşı vatandaşları uyarıyor.

Rip akıntısı, kıyıdan denize doğru güçlü bir şekilde çekilen su akıntısı olarak biliniyor. Çoğu zaman yüzeyde fark edilmesi zor olan bu akıntı, can kayıplarına yol açıyor.

Meteoroloji ve AFAD yetkilileri, vatandaşların denize girmeden önce hava ve deniz durumu raporlarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor. Ayrıca panik yapılmaması, akıntıya kapılan kişinin sahile paralel yüzerek kurtulmaya çalışması gerektiği vurgulanıyor.