Sakarya'da 10 gündür aranan 6 yaşındaki çocuktan acı haber

Sakarya Nehri'nde 10 gün önce akıntıya kapılarak kaybolan 6 yaşındaki Ahmed İdris'in cansız bedeni, çok sayıda ekibin katıldığı çalışmalar sonucu kaybolduğu yerden 8 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 10 gün önce nehir kenarında balık tutarken suya düşerek akıntıya kapılan 6 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmed İdris'ten acı haber geldi. 21 Nisan'dan bu yana aralıksız sürdürülen çalışmalar neticesinde küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

8 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Küpçüler Mahallesi mevkisinde amcasının oğluyla birlikte balık tuttuğu sırada nehre düşen Ahmed İdris'i bulmak için geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştı. Günlerce süren arama çalışmaları sonucunda ekipler, çocuğun cansız bedenini kaybolduğu noktanın yaklaşık 8 kilometre uzağında tespit etti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEFERBER OLDU

Arama kurtarma çalışmalarında; AFAD ve yerel arama kurtarma derneklerinin yanı sıra Sakarya ve Kocaeli Emniyet müdürlüklerinden balık adamlar ile İstanbul'dan sevk edilen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (JAK) timleri koordineli bir şekilde görev yaptı. Uzun süren aramalar sonucunda ulaşılan küçük Ahmed'in cansız bedeni, olay yerinde yapılacak savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılacak. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

