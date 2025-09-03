Sahte şeyhin pazarı MASAK raporuyla bozuldu: Tanesi 500 liradan günde 300 muska yazıp servet yaptı

Diyarbakır'da iki yıl önce muska yazdığı için gözaltına alındıktan sonra üzerine atılı suçlara ilişkin takipsizlik kararı verilen sahte şeyh A.A.'nın yerini bile değiştirmeden geçtiğimiz Nisan ayına kadar muska yazmayı sürdürdüğü ortaya çıktı.

MASAK'ın devreye girmesi ile sahte şeyhin muska oyunu tekrar bozuldu.

TANESİ 500 LİRADAN GÜNDE 300 MUSKA YAZIP SERVET YAPTI

Delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan A.A hakkında hazırlanan MASAK raporunda toplam 175 milyon lira serveti olduğu ortaya çıktı.

Sahte şeyh A.A, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi'nde yüksek duvarlı, dikenli teller ve güvenlik kameralarıyla donatılmış kale gibi tasarlanan evinde kurduğu randevu sistemiyle 300 kişiye 500 liradan muska yazıyordu.

Malikanesinde yapılan aramada; sahte şeyhin vatandaşları dolandırırken kullandığı 96 adet jelâtine sarılmış ve 1 adet de kâğıda sarılmış Arapça yazılar içeren muskalar, 23 adet de dua hazırlamada kullanıldığı belirlenen kurşun, yine ipe sarılı halde 3’lü muska, 4 adet Arapça yazılı kaşe, 30 adet sıra fişi olarak kullanılan kâğıtlar, çok sayıda halka ele geçirilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sahte şeyh A.A hakkında hazırlanan iddianameyle “Tekke ve zaviyelerle türbeleri seddine ve türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet” etmek suçundan dava açılırken “Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçundan ise takipsizlik kararı verilmişti.

SAHTE ŞEYHİN PAZARI MASAK RAPORUYLA BOZULDU

Sahte şeyhin adına kayıtlı biri Audi diğeri Volkswagen marka iki adet lüks cip tespit edilirken sahte şeyh A.A, bu araçlardan birini kendisinin diğerini ise oğlunun kullandığını söylemişti. Savunmasında "Ehlibeytin soyundan geliyorum, ben ve ailem Seyidiz, para almadım gönüllü dua yazarım" diyen A.A.'nın 175 milyonluk serveti olduğu ortaya çıktı.

DW Türkçe'nin aktardığı bilgilere göre MASAK, Şeyh A.A'nın mal varlığını araştırınca takipsizlik kararı kaldırıldı. 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hayatı boyunca sigortalı olarak hiçbir işte çalışmadığı belirlenen sahte şeyhin 175 milyon liralık mal varlığına da el konuldu.