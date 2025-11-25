Sahte reçete vurgununda profesör dahil 3 kişi tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, bizzat Balıklı Rum Hastanesi ve SGK'nın yaptığı ihbarlar üzerine başlatıldı. Başsavcılığın yaptığı yazılı açıklamaya göre; hastanenin Çocuk Psikiyatrisi bölümünde görevli bir doktorun liderliğinde kurulan sistemin, 2017 ile 2021 yılları arasında aktif olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, "Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" ve "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme" suçlamalarıyla 21 Kasım 2025 tarihinde Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., Eczacılar Y.E. ve A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. hakkında arama ve gözaltı kararları uygulandı.

SAHTE PROTOKOL VE HAYALİ MUAYENELER

Savcılık soruşturmasında şüphelilerin izlediği yöntemler detaylarıyla deşifre edildi. İddiaya göre şüpheliler, hastane ve kurumun Medula sistemine kayıt yapmadan, yasa dışı yollarla elde ettikleri kişisel verileri kullanarak hastaları muayene etmiş gibi gösterdi. Bu hayali muayeneler üzerinden, bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli (kontrole tabi) ilaçlar olmak üzere binlerce sahte reçete üretildi ve bu reçeteler SGK'ya fatura edildi.

Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete skandalı: Profesör de dahil 7 kişi hakkında gözaltı kararı

Tespit edilen usulsüz yöntemler ise şunlar oldu:

SGK'nın provizyon vermediği hastalara reçete yazılması,

Özel klinikte takip edilen ancak hastaneye hiç gitmemiş hastalara hastane üzerinden işlem yapılması,

On günlük kontrol süresi veya muayene tarihi geçen hastalar adına işlem yapılması,

Hastanede başka branşlarda kaydı bulunan ancak Çocuk Psikiyatri bölümünde hiç kaydı olmayan hastalara usulsüz protokol numaraları üretilmesi.

ZARAR 112 MİLYON LİRA

Yapılan incelemeler, vurgunun boyutunu ve ilaçların akıbetini de ortaya koydu. Usulsüz yöntemlerle temin edilen ilaçların bir kısmının, kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahıslara satılarak haksız maddi kazanç elde edildiği anlaşıldı. Başsavcılık, söz konusu sahte reçete ve faturalandırma işlemleri neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, suçun işlendiği tarihler itibarıyla toplamda 112 milyon Türk Lirası zarara uğratıldığını açıkladı.

3 TUTUKLAMA, 3 ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme heyeti, şüphelilerden Prof. Dr. A.E., N.D. ve R.Ç.'nin tutuklanmasına hükmetti. Diğer şüpheliler A.H., E.Ç. ve Y.E. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.