Parti yöneticisi benzincideki kasiyeri tehdit etti: Korumaya MHP'liler geldi

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşanan olayda; Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Zafer Gülkoparan'ın kasada çalışan gence yönelik sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Gülkoparan'a tepkiler çığ gibi büyürken İzmir Ülkü Ocakları yaşanan olaya karşılık verdi.

PARTİ YÖNETİCİSİ BENZİNCİDEKİ KASİYERİ TEHDİT ETTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Gülkoparan'ın kasiyere ‘Sabah seni buradan aldıracağım, sana o gözlükleri lens yaptıracağım’ gibi tehditler savurduğu duyuldu.

'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' diyerek kendisini tanıtan Gülkoparan, şunları söyledi:

"Oğlum ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Kerem Gülkoparan, bir araştırın kim olduğumu. Senin de mesai çıkışını bekleyeceğim sabah. Eğer ben onu sabah buradan almazsam, benim adım Kerem Gülkoparan değil. Hepiniz şahit olun. O gözlükleri sana lens yapmazsam benim adım Kerem değil. İsmimi iyi ezberle. Ben Zafer Partisi İlçe Başkanıyım, aynı zamanda Efes Etik Haber’in sahibiyim. Mustafa, yarın sabah seni rezil etmezsem sosyal medyada adım Kerem değil."

KORUMAYA MHP'LİLER GELDİ

Gülkoparan’ın sözleri üzerine Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, kasiyeri ziyaret etti.

Kasiyerle çekildikleri fotoürafı paylaşan Kılıç, şu notu düşerek paylaşım yaptı:

"Selçuk ilçemizde bir benzin istasyonunda görev yapan kardeşlerimize; kendi cesareti ve şerefi kadar küçük bir partinin ilçe başkanı olduğunu söyleyerek hakaret eden, tehditler savuran şahsa karşı emekçilerimizi ziyaret ettik.

Sabaha kadar, kendisini buradan alacağını söyleyen o şahsı birlikte bekliyoruz. Emekçi kardeşlerimizin yalnız olmadığını kendilerine ifade edip, keyifli bir sohbet ediyoruz.

Konu ile alakalı tahkikat devletimizin tüm birimleri tarafından hassasiyetle yürütülmektedir. Rezil şahsın en kısa sürede cezalandırılacağına olan inancımız tamdır."