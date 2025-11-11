Sahte MİT ve Interpol ekibine 1.5 milyon dolar kaptırdı!

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 11. Ceza Dairesi görülen dava dosyaların yanı sıra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına göre, film senaryolarını aratmayan bir dizi olayın başlangıcında Adil Altun’un (53), Muharrem Kaymaz (53) isimli bir kişi ile cezaevinde aynı koğuşu paylaşması yatıyor. Altun, 2014 yılında, Türkmenistan’dan Türkiye’ye 180 bin dolar getirmek isterken havalimanında gözaltına alınıp tutuklandı. Altun 4.5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 2019’da Türkiye’ye döndü. Altun’un tutuklu oldu süreçte aynı koğuşta Kaymaz da bulunuyordu. Kaymaz da 2021’de, çıkan af sonra cezaevinden çıktı Türkiye’ye döndü.

KOĞUŞ ARKADAŞININ ‘SIRLARINI’ ANLATTI

İkilinin uzun bir süre aynı koğuşu paylaşması, birbirlerine ilişkin bir dizi bilgiyi de edinmelerine vesile oldu. Altun, kendisinden sonra Türkiye’ye dönen Kaymaz ile irtibatını sürdürdü. Bu kişiye zaman zaman maddi yardımda da bulunan Altun, araçlarından birini de Kaymaz’ın kullanması için verdi. İkili arasında, geçmişteki ‘cezaevi arkadaşlığı’ dostluğa dönüşürken, bu süreçte Kaymaz’ın farklı bir dizi oyunun içine dahil olduğu anlaşılıyor.

Ölümle tehdit edilen Adil Altun, şebeke üyelerine 1.5 milyon dolar verdi.

SAHTE MİT’ÇİYİ AKRABASI OLARAK LANSE ETTİ

Kaymaz, bir süre sonra ‘üst düzey MİT mensubu’ olarak lanse edeceği ve akrabası olarak tanıtacağı Ersin Ö. (64), yine MİT mensubu olarak tanıtılan Ersin K. , Abdulkadir M. K. (56) ile bu kişiler ile ortak hareket eden kişilerle, Altun ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. İddiaya göre Kaymaz bu süreçte, Altun’un varlıklı biri olduğunu FETÖ’nün para kaynaklarından biri olduğunu söyledi. Verilen bu bilgiler üzerine, hem Kaymaz hem Abdulkadir M. K., Altun ile görüşerek kendisi ile ilgili, MİT’i ima ederek Ankara’da bir dizi sıkıntılı dosyasının hazırlandığını söyledi.

Teşhis tutanağında “3” olarak numaralandırılan Oktay Gizlenci hakkındaki dosya ise ayrıldı.

“TALİMAT ALDIK SENİ GÖTÜRECEĞİZ”

Bu süreçte yoğun bir psikolojik baskı altına da alınan Altun, 29 Temmuz 2022 sabahı Kaymaz tarafından telefonla arandı. Kaymaz, bu kişiye, sıkıntılı bir konunun olduğunu acil görüşmeleri gerektiğini söyledi. Altun, bu kişinin verdiği adrese gitti. Altun, Ataşehir’deki kafeye gittiğinde Kaymaz’ın yanında 9-10 tanımadığı kişi olduğunu gördü. Bu kişilerden bir kısmı masada otururken, bir kısmının da koruma görevlisi gibi etrafı kolaçan ettiğini gördü. MİT mensubu Ersin K. olarak tanıtılan kişi Altun’a özetle “Ankara’dan talimat aldık. Seni Ankara’ya götüreceğiz” dedi. Ersin K., amirleri konumundaki Ersin Ö.’nün, Kaymaz’ı tanıdığını bu nedenle birkaç gün sonra Ankara’ya kendisinin gelebileceğini söyledi. Bu sırada Altun’dan 50 bin dolar talep edildi. Kaymaz, Altun ile birlikte bu kişinin iş yerine giderek 50 bin doları aldı ve Ataşehir’deki cafeye gitti. Poşet içindeki para Ersin K.’nin ekibinde olduğu ifade edilen Murat D. ile Osman C.’ye masada teslim edildi.

Adil Altun’u tehdit eden sahte MİT’çi Anar Karahalil, Altun’un personelinin üst aramasını da yaptı.

MİT BİNASINA GETİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Bu olaydan bir gün sonra Altun yeninden arandı. Arayan Ersin K., bu kişiye Ankara’dan bir ekibin geleceğini ve kendisini götüreceğini söyledi. Altun evine gitti valizini hazırladı, çocukları ile vedalaştı. Altun, bu kişinin gönderdiği konuma gitti. Bu kişiler aracını ve üstünü aradıkları Altun’u, aracın arka koltuğuna oturttu. Önde eskortluk yapan bir araçla Ankara’ya doğru yola çıktılar. Araç, Külliye’nin yakınındaki bir binanın önünde durdu. Otopark kapısı açıldı araç içeri girdi. Altun, getirildiği yerin MİT’e ait bir yer olduğunu düşündü. Altun burada, yarım saat kadar şifahi olarak Ersin Ö. Tarafından sorgulandı. Sorgunun göstermelik olduğu da kısa sürede anlaşıldı. Ersin Ö., kendisinin üstü bir amirin talebi olduğunu söyleyerek, Altun’a verebileceği en yüksek rakamın ne olduğunu sordu. Altun, talep edilen 5 milyon dolar yerine 500 bin dolar verebileceğini söyledi. Ersin bu esnada, Altun’a, MİT için 2 adet de 2’nci el otomobil alması gerektiğini söyledi.

Adil Altun’a yönelik gelişen bir dizi olayın odağında Muharrem Kaymaz yer aldı.

500 BİN DOLARI ARAÇ İÇİNDE VERDİ

Altun söz konusu 500 bin doları verebileceği tarihi bu kişilere söyledi. Bu aşamadan sonra Altun yeniden İstanbul’a getirildi. Bu olaydan 5 gün sonra Altun hazırladığı 500 bin doları Gebze Dilovası’nda E-5 yolu kenarında araç içinde teslim etti. Altun, 2 otomobil için ise 320 bin TL ile 400 bin TL’yi Ersin Ö.’ye teslim etti. Bu paraların teslim edilmesine rağmen bu kişilerin Altun’dan para talepleri bitmek bilmedi. 1 Mart 2023 günü Ersin K.’nin yönlendirdiği 2 adamının Altun’un ofisinde poşet içinde aldığı 900 bin TL’nin görüntülerine ise Halktv.com.tr ulaştı.

Meslekten çıkarılan Savcı Adem Meral'in davası Yargıtay'da görülüyor.

“YARIN OFİSİNDE OL SENİ ALACAĞIZ”

Sahte MİT ve Interpol ekibinin Altun’a yönelik baskı ve para talepleri devam ederken 10 Şubat 2023 günü, şoke olduğu bir telefon görüşmesi yaptı. Arayan kişi Anar Karahalil’di. Bu kişi, sert bir dille konuştuğu Altun’a “Yarın ofisinde ol seni almaya geliyorum” dedi. Altun, deprem bölgesinde olduğunu yakınlarını defnetmeye çalıştığını söylese de Karahalil, tutumunda bir değişikliğe gitmedi. 11 Şubat cumartesi günü de, anılan süreçte Bakırköy Adliyesinde savcı olarak görev yapan Adem Meral, Anar Karahalil ve Arzu Şendur (55), Altun’un Arnavutköy’deki binasına gitti. Çakar takılı araçla gidilen binada, Karahalil istihbarattan geldiklerini söyleyerek Altun’un çalışanlarına üst araması yaptı. Karahalil bu esnada telefonla aradığı Altun’u tehdit etmeye devam ederek 12 saat içinde ofise gelmesini istedi.

Sahte MİT'çi Anar Karahalil, iki ayrı suçtan hapis cezası aldı.

ÜÇ İSİM DE AYNI AKŞAM YAKALANDI

Adil Altun deprem bölgesinden ayrıldıktan sonra İstanbul’a geldi ve bu kişi aradı kendilerini ofise davet etti. Altun’un avukatı 24 Şubat günü 155’i aradı. Anılan gün saat 16.30 gibi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri Alkar Plaza’ya geldi. Kamera kayıtları incelendi. Aynı günün akşamı Arzu Şendur ile Anar Karahalil gözaltına alındı. Gece yarısı 03.30 gibi de Muharrem Kaymaz da evinde yakalandı. Bu üç kişi 25 Şubat günü tutuklandı. Bu kişiler 11 Temmuz 2023 günü tahliye edildi. Bu kişiler hakkında İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yapılan yargılama sonrası Üç isme de de hapis cezası verildi. Kaymaz’a dolandırıcılık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Şendur ve Karahalil’e ise dolandırıcılık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi. İstinaf mahkemesi verilen kararı kesinleştirdi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Oktay Gizlenci’nin (54) dosyası ise ayrıldı.

ADEM MERAL’İN DAVASI YARGITAY’DA

Adil Altun’un iş yerine giden isimlerden dönemin savcısı Adem Meral hakkında ise Yargıtay 11. Ceza Dairesinde dava açıldı. Geçen temmuz ayında görülen duruşmada, Yargıtay savcısı Altun hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, Meral’in ‘dolandırıcılık’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından cezalandırılmasını istedi. Davanın bir sonraki duruşması bu ayın sonunda yapılacak. Bu süreçte HSK, Adem Meral’i meslekten çıkardı.