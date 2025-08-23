Sahte imamdan pişkin savunma! Utanmadı bunları söyledi

Sahte imamdan pişkin savunma! Utanmadı bunları söyledi
Sahte diplomasını notere de onaylatan ve yıllar boyunca Diyarbakır'da imamlık yapan Yavuz Koç, "Ben dolandırıcı değilim. Bu davanın neden şimdiye kadar kapanmadığını da anlamış değilim" diyerek savunma yaptı.

Diyarbakır’da sahte diplomayla imamlık yaptığı tespit edilen Yavuz Koç hakkında verilen mahkeme kararının ayrıntıları ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, diplomanın sahteliğinden şüphelenince Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne başvurdu. Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi’nden yapılan sorguda belgenin Mesleki Açık Öğretim Lisesi tarafından düzenlenmediği belirlendi.

Koç’un Açık Öğretim Lisesi’ne hiç kayıt olmadığının, öğrencilik kaydı bulunmadığının, diplomanın üzerindeki okul numarasının başka bir öğrenciye ait olduğunun ve sanık adına “8199” numarayla düzenlenmiş bir diplomanın mevcut olmadığının altı çizildi.

Tespitlerin ardından hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulundu; Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirim yapılarak Koç’un maaşı kesildi.

Sanık hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından dava açıldı.

BİR NOTERE ONAYLATMIŞ

Soruşturma, sahte diplomanın noterde onaylatılarak kullanıldığını da ortaya koydu.

Koç’un diplomanın fotokopisine Üsküdar 15. Noterliği’nde “Aslı gibidir” şerhi alıp bu belgeyle Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne kaydolduğu, ardından Diyarbakır Müftülüğü’ne ortaöğretim mezunu olarak sözleşmeli imam hatip alımına başvurduğu tespit edildi.

Koç, Lice’nin Ortaç Köyü’ne sözleşmeli imam olarak atandı; bu görevdeyken Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü’nü bitirdi.

PİŞKİN SAVUNMA

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; sahte imam, yurt dışında alınan ifadesinde şunları söyledi:

Herhangi bir sorun çıkmadı ve memur olarak atandım. Noterden onay da yaptım. Ben dolandırıcı değilim. Ben kendim istifa ettim. Lice Ortaç Köyüne atamam yapıldı. Bu davanın neden şimdiye kadar kapanmadığını da anlamış değilim. Suç tarihinde boşandığım eski eşimin şikâyetiyle bunlar yaşandı”

Mahkeme, sanığın sahte diploma ile lisans diploması da elde ettiğini, 16 Mayıs 2015’ten Mayıs 2017’ye kadar iki yıl boyunca devletten maaş aldığı için zincirleme dolandırıcılık suçunu işlediğine hükmetti.

DÜŞME KARARI! BİR DE 12 TAKSİT

Resmi belgede sahtecilik yönünden ise, suç tarihinden itibaren 12 yıllık olağanüstü zamanaşımı dolduğu gerekçesiyle düşme kararı verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Koç, kamu hazinesini zarara uğratması nedeniyle 3 yıl hapse mahkûm edildi; iyi hâl indirimi uygulanarak ceza 2 yıl 6 aya düşürüldü.

Mahkeme ayrıca 96 bin 360 lira adlî para cezası verdi ve bu tutarı 12 takside böldü.

Karara muhalefet şerhi yazan üye hâkim, takdiri indirim uygulanmaması gerektiğini belirterek şu görüşü dile getirdi:

“Her ne kadar, sanığın kişiliği sanık lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezasından 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak hüküm kurulmuş ise de; sanığın dolandırıcılık eyleminin gerçekleştiği mecra olan imamlık mesleğinin halkın güven duygusunu suiistimal etme ve topluma zarar verebilme potansiyelinin çok yüksek olduğu bir meslek olması, bu nedenle sanığın suç kastının yöneldiği mesleki branşın güven olgusunun korunmasının toplumsal ehemmiyeti ve sanığın doğrudan ve bizzat bu alana yönelik bir kasıt halinde olması nedeniyle sanığa takdiri indirim uygulanmaması gerektiği düşüncesi ile sayın çoğunluğun takdiri indirim uygulanması yönündeki görüşüne katılmamaktayım.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

