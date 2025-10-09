Sahte evrakla milyonlarca liralık vurgun! Polis 1 yıl boyunca takibe aldı: 3 kişi yakalandı

Yayınlanma:
Adana’da düzenlediği sahte evraklarla çalıştığı bir giyim firmasından yaklaşık 40 milyon lira vurgun yaptığı ileri sürülen muhasebeci S.G. ile ona yardım eden 2 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, banka hesaplarında açık olduğunu fark eden bir giyim firmasının ihbarı üzerine harekete geçildi. Ekipler, şirketin hesap hareketlerini incelemeye aldı ve tam 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yaptı.

MUHASEBECİNİN EVRAKTA SAHTECİLİK YAPTIĞI BELİRLENDİ!

Polis ekipleri, işyerinin muhasebecisi S.G. ve ona yardım eden T.G. ile B.G.’nin resmi evrakta sahtecilik yaptığını belirlerken 3 şüphelinin, firmanın yaklaşık 40 milyon lirasını dolandırdığı iddia edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Şüphelilerin adreslerine baskın yapılırken 3 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

