Sahte evrakla milyonlarca liralık vurgun! Polis 1 yıl boyunca takibe aldı: 3 kişi yakalandı

Adana’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, banka hesaplarında açık olduğunu fark eden bir giyim firmasının ihbarı üzerine harekete geçildi. Ekipler, şirketin hesap hareketlerini incelemeye aldı ve tam 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yaptı.

Beraat vaadi ile dolandırıcılık yapan avukata adliyede suçüstü!

MUHASEBECİNİN EVRAKTA SAHTECİLİK YAPTIĞI BELİRLENDİ!

Polis ekipleri, işyerinin muhasebecisi S.G. ve ona yardım eden T.G. ile B.G.’nin resmi evrakta sahtecilik yaptığını belirlerken 3 şüphelinin, firmanın yaklaşık 40 milyon lirasını dolandırdığı iddia edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Şüphelilerin adreslerine baskın yapılırken 3 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.