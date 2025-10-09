Beraat vaadi ile dolandırıcılık yapan avukata adliyede suçüstü!

Önceleri "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanarak serbest bırakılan avukat Serkan K. hakkında yine aynı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili koordinasyonunda savcı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında avukatın, tutuklu bulunduğu cezaevindeyken aynı koğuşta kalan Ferhat S'ye, kendisini tahliye ettireceğini ifade ettiği öğrenildi.

Şüpheli Serkan K.'nin tahliye olduktan sonra cezaevinde tahliye sözü verdiği Ferhat S.'nin kardeşleri ile görüştüğü, onlardan 1 milyon 300 bin lira aldığı ve bu parayı mahkemeye yatırdığına ilişkin sahte evraklar gösterdiği bildirildi.

Son dakika | Sahte diploma soruşturmasında yeni dalga: 125 kişiye gözaltı kararı

SUÇÜSTÜ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI!

Şüpheli şahsın, icra dosyasına yatıracağı gerekçesiyle 600 bin lira daha istemesi üzerine müştekilerden biri, polis ekipleri ile işbirliği yaparak parayı elden vereceğini söyleyip avukatı buluşmak için Anadolu Adliyesi önünde bulunan kafeteryaya çağırdı.

Kafeteryaya gelen Serkan K., parayı aldığı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı.

“KİMSEYİ BERAAT ÜMİDİYLE KANDIRMADIM”

Serkan K. savunmasında müştekilerden vekaletlerini aldığını ifade ederek "Bunların avukatlık işlerine ilişkin olarak takiplerini yapacaktım. İlk etapta tutarları 300 ve 355 bin dolar olan iki tane senede ilişkin olarak ihtiyati haciz talebinde bulundum. Bunlara ilişkin olarak evraklarım vardır. Almış olduğum paralar da bunlara ilişkin olarak giderler ve teminatlardır.” ifadelerini kullandı. “Halihazırda para teminata dahi yetmemektedir, ben üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi tahliye veya beraat ümidiyle kandırmadım bu yönüyle menfaat teminim olmadı” sözlerini ileri süren şüpheli, “Bugün almış olduğum 10 bin lira para müştekinin bana pasaportunu almam için ödediği paradır. Bu para 600 bin değildir." dedi.

Sahte belgeye hapis cezası geliyor!

AVUKAT TUTUKLANDI!

Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine yazılan sevk yazısında, şüpheli hakkında benzer eylemlerden dolayı çok sayıda soruşturma ve davanın sürdüğü, şüpheli şahsın avukatlık mesleği sebebiyle kendisine duyulan güveni kötüye kullandığı ve çeşitli bahanelerle sahte evrak düzenlediği kaydedildi.

Yazıda, şüpheli avukatın yüksek miktarlarda tahsilat yaparak haksız kazanç sağlamayı alışkanlık haline getirdiği bildirildi ve tutuklanması talep edildi. Şüpheli Serkan K, çıkarıldığı hakimlikte "resmi belgede sahtecilik" ve "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

Diğer yandan avukatın müvekkili ile buluştuktan sonra para aldığı anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.