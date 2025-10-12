Sahilde yürürken kayalıkların arasına düştü! Yardımına güvenlik görevlisi koştu

Sahilde yürürken kayalıkların arasına düştü! Yardımına güvenlik görevlisi koştu
Yayınlanma:
İstanbul’un Avcılar sahilindeki kayalıklarda yürürken denize düşen bir kadın, güvenlik görevlisi tarafından kurtarıldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sahilde yürüyen bir kadın, dengesini kaybetti ve kayalıkların arasına düştü.

Kayalıkların arasından tek başına denizden çıkamayan kadını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde çalışan güvenlik görevlisi fark etti. Bunun üzerine güvenlik görevlisi, kadının yardımına koşarak kayalıkların arasından kadını kurtardı.

istanbul-avcilar-sahilinde-kayaliklari-958162-284553.jpg

KADINI KAYALIKLARIN ARASINDAN KURTARDI!

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ilk sağlık müdahalesini yaptıktan sonra kadını Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak:DHA

