Sağlık cinayete teşebbüslük skandal! ABD'den ithal denildi merdiven altı çıktı

Sağlık cinayete teşebbüslük skandal! ABD'den ithal denildi merdiven altı çıktı
Yayınlanma:
Yenidoğan skandalı ile sağlık gündemin alt üst olmasının ardından yine sağlık alanında bir skandal daha patladı. Bazı sahte tıbbi ürünleri ABD'den ithal edilmiş gibi gösterilerek hastanelerde kullanıldığı tespit edildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Legacy Biyoteknoloji Şirketi tarafından ABD'de bulunan bir doku merkezinden ithal edildiğinin beyan edildiği ve ortopedi ile diş tedavisinde kullanılan tıbbi ürünlerin sahte olduğunu, ayrıca bunların ABD'den ithal edilmediğini tespit etti.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, söz konusu skandalın tespit edilmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı mesaj gönderildi. O mesajda, "Pinnacle markalı ürünün kutusu üzerinde belirtilen ürün ismi, boyutu, adedi vb. gibi bilgilerin kutu içeriği ile uyuşmadığı, ayrıca üzerlerinde barkod numarası ve izlenebilirlik için donör takip numarası ya da sterilite lot numarası bulunmadığının görüldüğü, ABD’deki doku merkezince ürünlerin kendilerine ait olmadığı, sahte göründüğü ve kullandırılmaması gerektiğinin bildirildiği..." vurgulandı.

İzmir'de MR skandalı: Personelin iş akdi feshedildiİzmir'de MR skandalı: Personelin iş akdi feshedildi

GÜMRÜKTEN BU MARKA İLE İTHALAT KAYDI YOK

ABD'den ithal edildiği öne sürülen Pinnacle markası ile Gümrükler Genel Müdürlüğünde herhangi bir kayda rastlanılmadığı da öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğünün yazısında Pinnacle markalı kemik nakli ürünlerinin sahte olduğu ve kullanılmasında ciddi halk sorunlarına yol açabileceği sonucuna varıldığı ifade edildi.

İMHA EDİLSİN HASTALAR DA BAKANLIĞA BİLDİRİLSİN

İl Sağlık Müdürlüğü bu ürünün kullanımının engellenmesi için; Kamu hastaneleri, kamuya bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, özel ağız ve diş sağlığı merkezleri ve benzeri sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlara bildirimde bulundu ve ilaçların piyasadan toplatılarak imha edilmesinin gerektiğini ifade etti.

Bununla beraber İstanbul'da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında sahte tıbbi ürünlerin kullanıldığı hastaların tespit edilerek bildirilmesini istedi.

CİNAYETE TEŞEBBÜS

Konu hakkında değerlendirmeden bulunan TBB eski başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman bunu yapanların cinayete teşebbüsten tutuklanması gerekir diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Türkiye
Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağacak
Meteoroloji saat saat uyardı: Kuvvetli yağacak
İBB iddianamesinde AKP’li vekilin kardeşi çıktı: Kreş için verdiği çekler ‘rüşvet’ sayıldı!
İBB iddianamesinde AKP’li vekilin kardeşi çıktı: Kreş için verdiği çekler ‘rüşvet’ sayıldı!