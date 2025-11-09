İzmir'de MR skandalı: Personelin iş akdi feshedildi

İZMİR'in Tire ilçesinde Esra Akgüneş, devlet hastanesinde Manyetik Rezonans (MR) cihazında unutulduğunu iddia edip şikayetçi oldu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, başlatılan soruşturma kapsamında 1 personelin iş akdine son verdi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Tire Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Esra Akgüneş, baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktor muayenesinin ardından Akgüneş’e aynı gün için MR randevusu verildi. MR cihazına alınan Akgüneş, iddiaya göre, yaklaşık 1 saat boyunca cihazın içerisinde unutuldu. Kendi imkanlarıyla MR cihazından çıkan Akgüneş, durumu Sağlık Bakanlığı’na aktararak şikayetçi oldu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, şikayetin ardından, olaya ilişkin idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, sorumlu hizmet alımı personelinin iş akdine son verildiği öğrenildi.

