Sağlık çalışanlarını taşıyan tur minibüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’dan gelen 16 kadından oluşan kafileyi taşıyan M.G. idaresindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, Diyarbakır’ın Eğil ilçesi girişinde kontrolden çıkarak, önce demir bariyerlere çarptı, ardından devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkararak ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Gülşen Ayğün olay yerinde hayatını kaybetti.

Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan psikolog Meryem Ege'nin de ilerleyen saatlerde yaşamını yitirmesi sonucu, kaza nedeniyle can kaybı 2'ye yükseldi.

Ayğün ve Ege'nin cenazelerinin Adıyaman'a götürüldüğü belirtildi.

Halen tedavi altında bulunan 14 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yaralılar SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dicle Üniversitesi Hastanesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Ergani Devlet Hastanesi ve Özel Batı Hastanesi'nde tedavi görüyor.