Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi

Yayınlanma:
Hatay'da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, bazı binaların çatısını uçururken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Samandağ ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah etkisini artırdı. Yağış sırasında su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Çevlik Sahili'ndeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı, karavanlar devrildi.

Belediye ekipleri, mahallelerde temizlik çalışması yaptı.

DÖRTYOL'DA ÇATILAR DEVRİLDİ

Dörtyol ilçesinde de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Numune Evler ve Ocaklı mahallelerinde bazı okul ve apartmanların çatısı devrildi, elektrik direklerinin telleri koptu.

Çatılardan kopan parçaların isabet ettiği park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Belediye personeli çatı parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı, polis ekipleri de bina çevrelerinde önlem aldı.

BİSİKLETLİ ÇOCUK ÇUKURA DÜŞTÜ

Numune Evler Mahallesi'nde bisikletiyle kaldırımda ilerleyen çocuk, henüz bilinmeyen nedenle açılan ve yağmur suyuyla dolan çukura düştü.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıktı.

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, sağanak ve rüzgardan etkilenen yerlerde inceleme yaptı.

Kaynak:AA

