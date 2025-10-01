Sadece 4 saniyede yıkıldı: 11 kişi can verdi! Deprem sanıkları bakın suçu neye attı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Gülizar Apartmanı'nın bir kısmının yıkılması nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı.

Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin başlatılan soruşturma sonucunda müteahhit Ahmet Güneş, yapı denetim firması yetkilileri Muhammed Ali Çeker, Gamze Emrem ve Ahmet Deniz, şantiye şefi Banu Merve Korkmaz, kontrol elemanı Kenan Akduman ile sanıklar Ali Kaymak, Rıdvan Uğur Yamanoğlu, Yeliz Sel, Ebru Kozanoğlu, Nazlı Deniz Güncüoğlu ve Ülkü Sever Direnoğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

SUÇU DEPREME YIKTI!

Müteahhit Ahmet Güneş savunmasında, binanın projeye birebir uygun şekilde inşa edildiğini ve sürecin her aşamasında şantiye şefi, yapı denetim firması ile belediye yetkilileri tarafından denetlendiğini ileri sürerek "Deprem, yönetmelik değerlerinin çok üzerinde geldi. Binamız tamamen değil, kısmen yıkıldı. 30 dairelik yapının 10 dairesi yıkıldı" sözlerini sarf etti.

“BELEDİYE VE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DENETLEDİ”

Tutuksuz sanık Banu Merve Korkmaz ise yaptığı savunmasında, binanın mimari projesini kendisinin çizdiğini ve şantiye şefi olarak görev yaptığını bildirerek şantiye şefi sıfatıyla sadece koordinasyon ve iş güvenliğinden sorumlu olduğunu, denetim yetkisinin bulunmadığını ifade etti.

Korkmaz, yapı denetim firması, belediye ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yaptığı kontrollerde binada herhangi bir kusur tespit edilmediğini, binanın alt kattaki izinsiz tadilat nedeniyle çöktüğünü savundu.

Yapı denetim firması yetkilisi olan tutuksuz sanık Ahmet Deniz ise Gülizar Apartmanı'nın projelerinin yasalara uygun denetlendiğini, beton ve demir testlerinin bakanlık onaylı laboratuvarlarda yapıldığını ve belediye ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kontrolleriyle ruhsat alındığını öne sürdü. Binanın yıkılan bölümünde BİM tarafından izinsiz ve kapsamlı bir tadilat yapıldığını söyleyen Deniz, söz konusu müdahalenin taşıyıcı sisteme zarar verdiğini ileterek bilirkişi raporunun yeniden hazırlanmasını talep etti.

“SADECE 4 SANİYEDE YIKILDI”

Depremde anne, baba ve kardeşini kaybeden Sergen Karaca, "binanın gayriresmi ortağı Mustafa Güneş'in yargılamaya dahil edilmediğini" ifade ederek depremde binanın bir kısmının sadece 4 saniyede yıkıldığını, çevredeki diğer binaların ise ayakta kaldığını ifade eden Karaca, BİM'in inşaat aşamasında binayı kiraladığını ve tadilatın bina tamamlanmadan yapıldığını, bunun yapı denetim tarafından bilinmesi gerektiğini ifade etti. Karaca, "Kimin sorumluluğu varsa cezasını çeksin, biz orada ailemizi kaybettik" ifadelerini kullandı.

MÜŞTEKİ AVUKATI TUTUKLU YARGILAMA TALEP ETTİ!

Mağdur avukatlarından Veysel Ayçiçek, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek sanıkların yasaya uygun davranmadığını, bu yüzden binanın yıkıldığını savundu. Yeni ve kapsamlı bilirkişi raporu alınmasını isteyen Akçiçek, BİM'in izinsiz tadilatının binanın yıkılmasında etkisi olduğunu ve BİM yetkililerinin şüpheli olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Akçiçek, sanıkların asli kusurlu olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmalarını istedi.

Müşteki avukatı Ömer Karaca ise, sanıkların suçtan kurtulmaya çalıştığını, raporlarda hepsinin kusurlu olduğunun netleştiğini ve tutuklu yargılanmalarını talep ettiğini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, yargılamanın mevcut aşaması göz önüne alınarak tutuklama taleplerinin reddini ve sanıkların adli kontrolünün devamını talep ederken mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanması talebini reddederek adli kontrollerin sürdürülmesine karar verdi. Dava 4 Aralık 2025 tarihine ertelendi.