Saç kesimi sırasında berberi vurmuşlardı: 2 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, saç kesimi sırasında berber dükkanına motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının faillerinin yakalandığını belirtti.
ŞÜPHELİLER BARTIN'DA YAKALANDI
Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, L.K. ve P.Ç. isimli zanlıların Bartın'da yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Bakan Yerlikaya, yaralı vatandaş için acil şifa dileklerini de iletti.
BERBER DÜKKANINA GİREREK SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYENLER YAKALANDI❗️
Dün Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan bir berber dükkanına motosikletli iki şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 vatandaşımız yaralanmıştı.
1 KİŞİ YARALANMIŞTI
Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“GEREĞİ YAPILDI ✅
L.K. VE P.Ç. YAKALANDI
Bartın il Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren L.K. ve P.Ç. isimli şüpheliler Bartın’da yakalandı. Gereği Yapıldı✅
Saldırganlar, motosikletlerine farklı plakalar takarak kaçmaya çalışsalar da yakalandılar❗️
Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.”