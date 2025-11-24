Saç kesimi sırasında berberi vurmuşlardı: 2 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, saç kesimi sırasında berber dükkanına motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının faillerinin yakalandığını belirtti.

ŞÜPHELİLER BARTIN'DA YAKALANDI

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, L.K. ve P.Ç. isimli zanlıların Bartın'da yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Bakan Yerlikaya, yaralı vatandaş için acil şifa dileklerini de iletti.

GEREĞİ YAPILDI ✅

BERBER DÜKKANINA GİREREK SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYENLER YAKALANDI❗️



Dün Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan bir berber dükkanına motosikletli iki şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 vatandaşımız yaralanmıştı.



Ali Yerlikaya

1 KİŞİ YARALANMIŞTI

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

L.K. VE P.Ç. YAKALANDI