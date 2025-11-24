Saç kesimi sırasında berberi vurmuşlardı: 2 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Sinop'un Ayancık ilçesinde bir berber dükkanında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

Bakan Yerlikaya, saç kesimi sırasında berber dükkanına motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının faillerinin yakalandığını belirtti.

ŞÜPHELİLER BARTIN'DA YAKALANDI

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, L.K. ve P.Ç. isimli zanlıların Bartın'da yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Bakan Yerlikaya, yaralı vatandaş için acil şifa dileklerini de iletti.

1 KİŞİ YARALANMIŞTI

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“GEREĞİ YAPILDI ✅

BERBER DÜKKANINA GİREREK SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYENLER YAKALANDI❗️

Dün Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan bir berber dükkanına motosikletli iki şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 vatandaşımız yaralanmıştı.

L.K. VE P.Ç. YAKALANDI

Bartın il Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren L.K. ve P.Ç. isimli şüpheliler Bartın’da yakalandı. Gereği Yapıldı✅

Saldırganlar, motosikletlerine farklı plakalar takarak kaçmaya çalışsalar da yakalandılar❗️

Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

