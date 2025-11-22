Ataşehir'de güzellik merkezine silahlı saldırı

İstanbul Ataşehir'de, İçerenköy Mahallesi Adem Sokak'ta güzellik merkezi olarak faaliyet gösteren bir iş yerine motosikletli 2 şüpheli tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın 4 farklı noktasına kurşun isabet ettiği tespit edildi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, Adem Sokak'ta meydana geldi. Motosikletle olay yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerine doğru ateş açtı.

ŞÜPHELİLERİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı belirlendi. Ancak binanın 4 farklı noktasına kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Olayın ardından kaçan motosikletli 2 şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.