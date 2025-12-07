Saç düzleştiriciyi çarşafa sarıp çaldı: O anlar kemarada

Saç düzleştiriciyi çarşafa sarıp çaldı: O anlar kemarada

Avcılar'da beyaz eşya mağazasına gelen iki kadından biri saç düzleştiriciyi çarşafının içine yerleştirerek çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Olay, 5 Aralık'ta öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

sac-duzlestiri-1.jpg

Caddede bulunan beyaz eşya mağazasına gelen iki kadın, iş yeri sahibine saç düzleştiriciye bakmak istediklerini söyledi.

sac-duzlestiri-6.jpg

Mağaza sahibi bin 500 liralık ürünü gösterdi. Kadınlardan biri mağazanın iç tarafındaki başka bir ürüne yönelince arkadaşı rafa kaldırılan saç düzleştiriciyi aldı ve beyaz eşyanın üstüne bırakarak, arkadaşının yanına gitti.

sac-duzlestiri-5.jpg

SAÇ DÜZLEŞTİRİCİYİ ÇARŞAFININ İÇİNDE SAKLADI

Kapıya doğru yönelen kadınlardan biri saç düzleştiriciyi çarşafının içinde sakladı. İki kadın daha sonra hiçbir şey almadan ayrıldı.

sac-duzlestiri-3.jpg

ESNAFA UYARI: DİKKATLİ OLUN

Ürünün yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını sosyal medyada paylaşarak, esnafların bu kişilere karşı dikkatli olmalarını istedi.

sac-duzlestiri-2.jpg

Kaynak:DHA

