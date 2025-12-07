Saç düzleştiriciyi çarşafa sarıp çaldı: O anlar kemarada

Olay, 5 Aralık'ta öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Caddede bulunan beyaz eşya mağazasına gelen iki kadın, iş yeri sahibine saç düzleştiriciye bakmak istediklerini söyledi.

Mağaza sahibi bin 500 liralık ürünü gösterdi. Kadınlardan biri mağazanın iç tarafındaki başka bir ürüne yönelince arkadaşı rafa kaldırılan saç düzleştiriciyi aldı ve beyaz eşyanın üstüne bırakarak, arkadaşının yanına gitti.

SAÇ DÜZLEŞTİRİCİYİ ÇARŞAFININ İÇİNDE SAKLADI

Kapıya doğru yönelen kadınlardan biri saç düzleştiriciyi çarşafının içinde sakladı. İki kadın daha sonra hiçbir şey almadan ayrıldı.

ESNAFA UYARI: DİKKATLİ OLUN

Ürünün yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını sosyal medyada paylaşarak, esnafların bu kişilere karşı dikkatli olmalarını istedi.