Sabah ormanın yolunu tutuyorlar: Kilosunu 400 liradan satıyorlar

Yayınlanma:
Antalya’nın Kaş ilçesindeki mantar bereketi, bölge halkını sabahın erken saatlerinde ormana yönlendirdi. Halk arasında “çıntar” olarak bilinen kanlıca mantarını toplayanlar, kilosunu 300–400 liradan satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağışların ardından vatandaşlar, ormanlık alandan mantar toplamaya başladı.

İlçedeki vatandaşlar, halk arasında "çıntar" olarak bilinen kanlıca mantarını toplamak için sabahın erken saatlerinde yola çıkıp ormanın yolunu tutuyor.

Mantar, aynı zamanda bölge halkı için geçim kaynağı oldu. Kaş'ın kırsal mahallelerinde yaşayanlar, ellerine sepetlerini alarak erkenden yola koyularak, ormanlık alanda mantar topluyor. Kilogramını 300-400 liradan satarak, aile bütçesine katkı sağlıyor.

Uzun yıllar mantar toplayıcılığı yapan Eşref Kocaer, saat 06.00'da yola çıktıklarını, öğleye kadar sepetlerinin mantarla dolduğunu belirtti.

"KİLOMETRELERCE YÜRÜYORUZ"

Mantar toplamanın yorucu bir o kadar da heyecanlı olduğunu anlatan Kocaer, "Hem temiz hava alıyoruz hem de doğayla iç içe oluyoruz. Bu mantarları bulmak için kilometrelerce yürüyoruz. Kolay bir iş değil ama çocukluğumuzdan beri yaptığımız için seviyoruz." dedi.

Kaynak:AA

