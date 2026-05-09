Rüzgara bindi yola çıktı: İstanbul başta olmak üzere tüm yurdu saracak

Türkiye, havaların ısınmasının tadını çıkaramadan başlayan yağışlarla önümüzdeki 1 haftalık süreci geçirmeye hazırlanırken İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros'tan çarpıcı bir uyarı geldi.

Sahra Çölü kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımının bugünden itibaren 10 gün boyunca Türkiye ve Akdeniz Havzası'nda etkili olmasının beklendiğini açıklayan Hüseyin Toros, İstanbul'u ilk etkilenecek iller arasında saydı. Yurt genelinde hava kalitesini düşürecek toz fırtınasının astım, bronşit, KOAH ve alerjik solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişiler için olumsuz etkilerine karşı uyardı.

RÜZGARA BİNDİ YOLA ÇIKTI

Prof. Dr. Hüseyin Toros, her yıl Sahra Çölü'nden yaklaşık 180 milyon ton mineral tozunun atmosfere karıştığını ve rüzgarlar aracılığıyla Avrupa'dan Amerika kıtasına kadar geniş bir coğrafyaya taşındığını belirtti. Toros, Kuzey Afrika kaynaklı yoğun toz kütlesinin bugünden itibaren 10 gün boyunca Türkiye genelinde etkili olacağını söyledi.

"Meteorolojik tahmin modellerine göre, Türkiye ve Akdeniz Havzası bugünden itibaren 10 gün boyunca Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımının etkisi altına giriyor."

Bu doğa olayının küresel atmosfer dolaşımının bir parçası olduğunu vurgulayan Toros, geniş çöl alanlarındaki sıcak ve kuru hava tabakasının tozların yüksek atmosfer seviyelerinde uzun süre kalmasını sağladığını ifade etti.

Çöl tozlarının sadece kirlilik yaratmadığını, aynı zamanda okyanuslardaki planktonları ve Amazon ormanlarını besleyen demir ile fosfor gibi mineraller taşıyarak dünya ekosistemi için hayati bir görev üstlendiğini de sözlerine ekledi.

İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM YURDU SARACAK

Meteorolojik tahmin modellerine göre, Batıdan giriş yapacak olan sistem nedeniyle İstanbul, en erken ve yoğun etkilenecek illerin başında geliyor.

"İstanbul da çöl tozunun batıdan gelmesi sebebiyle öncelikle etkilenecek şehirler arasında yer alıyor. Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımı batı bölgelerden başlayarak yurt genelinde hava kalitesinde düşüşe yol açacak. Çöl tozunun önümüzdeki pazartesi (18 Mayıs) gününden itibaren yurdu terk etmesini bekliyoruz."

Hava kalitesinde ciddi düşüşe neden olacak bu durumun önümüzdeki pazartesi (18 Mayıs) gününden itibaren yurdu terk etmesi bekleniyor.

Prof. Dr. Toros, özellikle hassas gruplar için kritik uyarılarda bulundu. Astım, bronşit, KOAH ve alerjik solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların, yaşlıların ve çocukların toz taşınımı sırasında açık havada uzun süre vakit geçirmemesi gerektiğini belirtti.

"Çöl tozları binlerce kilometre taşınarak Karayipler ve Amerika kıtasında dahi hava kalitesini ciddi biçimde etkileyebiliyor."

Hava kalitesi indeksinin "kırmızı, mor veya kahverengi" seviyelere ulaşması durumunda maske kullanılmasını ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmasını öneren Toros, çamurlu yağışların ardından araçların yıkanması gerekeceğini hatırlatarak vatandaşları sağlık uyarılarını takip etmeye çağırdı.