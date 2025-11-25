Rüşvetten hapis cezası alan binbaşı savunmasında tüm tuşlara bastı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde korucu alımında rüşvet alındığı iddiasıyla yargılanan eski karakol komutanı Binbaşı A.E. ve 38 sanığın davasında karar çıktı.

Diyarbakır Ağır Ceza'daki duruşmada savunma yapan Binbaşı A.E, suçlamaları reddetti ve kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü. Eren, “FETÖ’cüler ve Ergenekoncular bana komplo kurdu” dedi.

"ÜLKÜCÜYÜM, ERDOĞAN VE BAHÇELİ HAYRANIYIM"

Binbaşı A.E. şunları ifade etti:

“Ben Ükücü kökenli bir askerim. Bu nedenle Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan hayranıyım. Benimle uğraşan dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı FETÖ’cüydü. Emekliye ayrılan Jandarma Kurmay Albay Ali Demir de Ergenekon davasında açığa alınan bir isimdir.”

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Mahkeme, Binbaşı A.E'yi irtikap suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Binbaşı A.E'nin 3 yıl süreyle mesleki haklarını kullanması da yasaklandı. Binbaşı’nın kardeşi Uzman Çavuş S.E. ile birlikte yargılanan aralarında korucuların da olduğu 35 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.