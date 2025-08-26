Rus eşi bıçakladı: 3 gün yaralı gezen adam tuvalette ölü bulundu

Antalya'da yaşayan Osman Karayel (51) isimli vatandaş ile Rus eşi Aısylu Akhmetshina (57) arasında tartışma çıktı. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çiftin tartışması büyürken Akhmetshina, Karayel'i karnından bıçakladı.

Bıçaklandıktan sonra hastane yerine pansiyonda kalan ağabeyinin yanına giden Karayel, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Karayel'in vücudunda kesi izi olduğunun fark edilmesi üzerine yapılan araştırma sonrası gözaltına alınan Aısylu Akhmetshina, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 GÜN YARALI GEZEN ADAM TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU

Olay, 23 Ağustos’ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Osman Karayel, Rus uyruklu eşi Aısylu Akhmetshina ile tartıştıktan sonra Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 561 Sokak’ta yer alan pansiyonda konaklayan ağabeyi Ali Karayel'in yanında kalmaya başladı.

Osman Karayel'in pansiyona girmeden önce karnını tuttuğu tespit edilirken durumu ağabeyine anlattığı ancak hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenildi.

Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında markete giden Ali Karayel, pansiyona dönünce kardeşini odada göremedi. Etrafa bakınan Karayel, koridorda bulunan tuvalette kardeşi Osman Karayel'i hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Osman Karayel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine pansiyona olay yeri inceleme, Cinayet Büro ve Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde Karayel'in karın bölgesinde, birkaç günlük olduğu değerlendirilen 3 santimlik kesi yarası olduğu belirlendi.

Osman Karayel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

RUS EŞİ BIÇAKLADI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin incelemesinde Karayel'in ölmeden 3 gün önce Baraj Mahallesi’ndeki evinde, boşanma aşamasında olduğu Aısylu Akhmetshina ile tartışıp kavga ettiği, sonrasında eşi tarafından bıçaklandığı belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Baraj Mahallesindeki eve giderek Osman Karayel'in eşini gözaltına aldı. Suç aleti bıçağa ise el konuldu. Aısylu Akhmetshina, ifade işleminin ardından adliyeye götürüldü. Akhmetshina, basın mensuplarının 'Eşinizi siz mi bıçakladınız' sorusuna ise yanıt vermedi.

Aısylu Akhmetshina ifadesinde, Osman Karayel ile boşanma aşamasında olduklarını belirterek, “Senelerdir beni darp ediyordu. O gün geldiğinde de tartıştık. Ben de elimde olan bıçakla kendimi savunmak isterken ona geldi. Bilinçli ve isteyerek yapmadığım bir şey" ifadelerini kullandı.

Aısylu Akhmetshina, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.