Rönesans çağ atladı! İhale bedeli dudak uçuklattı

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aksaray'da Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı yapımı işi için 16 Ekim'de ihaleye çıktı. Rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen ve belirli şirketlerin davet edildiği 'Pazarlık' usulüyle yapılan ihaleyi AKP'nin gözde iş insanlarından Rönesans Holding'e bağlı REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. 52.8 milyar TL'lik yaklaşık maliyet belirlenen ihale 47 milyar 753 milyon 102 bin TL'ye REC Uluslararası İnşaat şirketine gitti.

106,08 km uzunluğundaki Ulukışla - Yenice hızlı demiryolu projesi için 26 adet köprü, 3 adet viyadük, 8 adet aç kapa tüneli, 34 adet karayolu altgeçidi, 14 adet karayolu üstgeçidi, 1 adet demiryolu altgeçidi ve 90 adet menfez inşa edileceği belirtiliyor.

CHP'Lİ KARASU AÇIKLAMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında söz konusu ihalenin sonucunu duyurmuştu. İhale resmi olarak kamuyla paylaşıldı.

Aksaray’ı, Mersin ve İskenderun’a bağlayacak olan Aksaray-Ulukışla-Yenice YHT Demiryolu Hattı için ihalelerin süreceğini belirten Karasu, “Ulaştırma Bakanlığı yakında Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı ihalesine çıkacak. Bu kez ihale üç şirkete özel olarak hazırlanmış durumda. Birinci etabın ihalesini Rönesans İnşaat, pazarlık usulüyle 47 milyar 758 milyon TL’ye aldı. Şimdi de ikinci ve üçüncü etap ihaleleri yapılacak. İkinci etabı, AKP milletvekilinin sahibi olduğu, son dönemlerin popüler firması Fernas İnşaat’a verecekler, yaklaşık 68 milyar TL’ye. Üçüncü etabı da 2020 yılında ihaleyi alıp işi beceremeyen Taş Yapı'ya 30 milyar TL’ye verecekler" açıklamasında bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI O İNŞA ETTİ

Şirket 2017'den bu yana 24 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin birçoğu rekabeti engellendiği gerekçesiyle eleştirilen 'Pazarlık' usulü yöntemiyle yapıldı. Şirket bu ihaleler kapsamında çok sayıda hastane, sağlık tesisi, kamu binaları, sosyal hizmet binaları, otoyol, demiryolu inşa etti.

Şirketin yaptığı projeler arasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve yine Cumhurbaşkanlığı’nın Marmaris Okluk koyundaki yazlık Sarayı da yer alıyor. Şirket bugüne kadar 24 kamu sözleşmesine imza attı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 122 milyar 968 milyon 679 bin TL.