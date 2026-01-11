Oğlunun baltayla öldürülüp üzerine kireç döktüğü baba toprağa verildi

Tokat’ta, Yunanistan’dan memleketine dönen bir babanın, oğlu tarafından mülk satışı anlaşmazlığı nedeniyle vahşice öldürülmesiyle sarsılan olayda, hayatını kaybeden Zihni Cankurtaran (79) son yolculuğuna uğurlandı.

Korkunç olay, 9 Ocak tarihinde Tokat merkez Topçam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir yaşadığı Yunanistan’dan memleketi Tokat’a gelen Zihni Cankurtaran ile oğlu Mustafa Cankurtaran arasında mülk satışı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Baba ile oğul arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa Cankurtaran, eline aldığı baltayla babasına saldırarak hayatına son verdi.

tokatta-oglunun-oldurdugu-baba-defnedil-1109855-329455.jpg

CESEDİ DEPOYA TAŞIYIP KİREÇLEDİ

Cinayetin ardından Mustafa Cankurtaran’ın, babasının cansız bedenini ortadan kaldırmak için plan yaptığı ortaya çıktı. Şüpheli, babasının cesedini işletmeciliğini yaptığı sitenin havuzunun yanında bulunan depo bölümüne taşıdı. Mustafa Cankurtaran’ın, cesedin çürümesiyle oluşacak kokuyu engellemek ve fark edilmesini önlemek amacıyla babasının cansız bedeninin üzerine kireç döktüğü tespit edildi.

tokatta-oglunun-oldurdugu-baba-defnedil-1109854-329455.jpg

KIZ KARDEŞLERİN ŞÜPHESİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Cinayet, Bursa’da yaşayan Zihni Cankurtaran’ın kızlarının babalarından haber alamaması üzerine ortaya çıktı. Babalarına ulaşamayan kızları, durumu şüphelenerek Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, başlattıkları çalışma sonucunda Mustafa Cankurtaran’ı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden oğul Cankurtaran ile birlikte, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kişi daha gözaltına alındı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zihni Cankurtaran’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Talihsiz adam için kent merkezindeki Takyeciler Camii’nde bir cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zihni Cankurtaran, Erenler Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

