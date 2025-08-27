ROK kendinden çok emin: Öcalan Ankara'ya gelmedi çünkü o istemedi

Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını savunması ile nam salan iktidar destekçisi Rasim Ozan Kütahyalı, terör örgütü PKK Lideri Öcalan hakkında yine çok konuşulacak iddialarda bulundu.

22 Ekim tarihinde Öcalan'a Bahçeli tarafından yapılan çağrının ardından sürece olan desteği ile dikkat çeken ROK, 29 Kasım tarihinde hayli dikkat çeken bir çıkışta bulunmuştu. ROK'un o dönem öne sürdüğü ve çok net bir şekilde arkasında durduğu iddiaya göre Öcalan'ın Ankara'da bir evi hazırlanmıştı.

Kütahyalı o dönem ileri sürdüğü iddiada, "Bak hazır diyoruz. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Salon takımlarını falan mı göstereyim?" ifadelerini kullanmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı: Öcalan'ın Ankara'daki evi hazır salon takımlarını mı göstereyim?

YİNE ÇOK NET KONUŞTU: ANKARA'YA GELMEDİ ÇÜNKÜ KENDİ İSTEMEDİ

ROK, Öcalan hakkında ileri sürdüğü Ankara iddiasına değindiği yeni videosunda Öcalan'ın Ankara'ya kendi isteği ile gelmediğini söyledi. Devletin Öcalan'ın Ankara'yı istemesine karşın bunu reddettiği şekilde bir diyaloğun olmadığını söyleyen ROK, Öcalan'ın 'Bu provokasyon olur' ifadelerini kullandığını aktardı.

"X'E DE INSTAGRAM'A DA YOUTUBE'A DA BAKIYOR..."

Öcalan'ın bunu istememe sebeplerinden birisinin de İmralı'da her türlü telekomünikasyon imkanına sahip olması olarak gösteren ROK, "Bence orada X'e de bakıyor, YouTube'da bakıyor, Instagram'a da bakıyor, Cüneyt Özdemir de izliyor burayı da izliyor bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.