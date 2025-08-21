ROK, Defne Samyeli'ne 'Kürt ve Alevi ailenin kızı' diyerek mezhepçilik yaptı: Tokat gibi cevabını aldı!

Türkiye'nin tartıştığı konulardan birisi olan 'Türkiyeli' kavramı yine gündemde. Defne Samyeli'nin 'Türk'üm' açıklaması yapmasının ardından Rasim Ozan Kütahyalı’nın, Samyeli hakkında "Malatyalı ve Alevi kökenli" 'Kürt de olabilir' 'asimile olmuş' ifadelerini kullanması yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Kütahyalı, "Defne Samyeli aslen Malatyalı. Babasının, dedesinin kökenleri Malatyalı Alevi diye bilinirdi. Seneler sonra bunu inkâr etti" sözlerini kullandı.

ROK aynı konuşmasında son dönemde hedef aldığı isimlerden birisi olan Ece Üner'i de aynı şekilde hedef aldığını hatırlattı. Mezhep, millet gibi hassas konular üzerinden toplumu geren açıklamaları ile ünlenen ROK'a, Samyeli'nden hayli sert bir cevap geldi.

"GENELDE MAMASINA GÖRE TARAF DEĞİŞEN TROLLERİ MUHATAP KABUL ETMEM"

Defne Samyeli X hesabından ROK'a yanıt verdi. 'Ateş olsan ancak cirmin kadar yer yakarsın' ifadelerini kullanan Samyeli, Malatyalı ve Alevi olmadığını belirtti. Aksi durumda da Türk olduğu gerçeğinin değişmeyeceğini aktaran Samyeli, 'zira ipleri başkalarının elinde, maması nereden gelirse ona göre söylem, taraf, parti ve dil değiştiren trolleri genelde muhatap kabul etmem. Bunların neye hizmet ettiklerini zaten şanlı geçmişleri ortaya koyuyor.' sözlerini kullandı. Samyeli'nin açıklaması şu şekilde oldu:

“Merak etme. Ateş olsan ancak cirmin kadar yer yakarsın.

O da fazla hükmü olan bir yer değil, sen de farkındasındır.

Bana iyi kulak ver şimdi: Malatyalı ve Alevi de olabilirdim.

Bu yine Türk olduğum gerçeğini değiştirmezdi. (Bunu anlamıyor olmalı:)

Malatyalı ve Alevi vatandaşlarımızı tüm kalbimle kucaklıyorum. Malatyalı da değilim, Alevi de değilim.

Ve hatta başka akıl yoksunu tetikçilerin iddia ettiği gibi Sabetayist de değilim. Nerede doğduğum hiç önemli olmamakla birlikte, İstanbul doğumluyum.

Türk’üm dedim diye neden tetiklendin?

Şu an bir prensibimi çiğniyorum; zira ipleri başkalarının elinde, maması nereden gelirse ona göre söylem, taraf, parti ve dil değiştiren trolleri genelde muhatap kabul etmem. Bunların neye hizmet ettiklerini zaten şanlı geçmişleri ortaya koyuyor.

Bu zat benim ‘Türkiyeli değil, Türk’üm’ sözlerimden kendine vazife çıkarmış. Sanki beni, babamı, atalarımı kendisi doğurmuş gibi Malatyalı ve Alevi olduğumu öyle kendinden emin çığırıyor ki…

İlahî ROK… İnsanlarla ilgili böyle bir yalanı nasıl söyleyebiliyorsun? Ben Türk’üm dedim diye niye böyle tetiklendin? Sana verilen görev icabı mı? Etnik kimlik vurgularıyla ‘ulus devlet’ birliğini yok etmek amacıyla mı her gündeme maydanoz oluyorsun?”

Bunların sözlerine itibar eden akıl yoksunudur

Bu adamı yine muhatap olarak ciddiye almazdım; ne var ki cüretkârlık ve yalancılıkta yeni bir seviye belirlerken yine adımı kullandığı için bunu görev bildim. Kimlerin ‘Türkiyeliliği’ lanse etmek için görevlendirildiğinin altını çizmek istedim.

Bunların sözüne itibar eden zaten ya kasıtlıdır, görevlendirilmiştir, ya trolldür, ya da akıl yoksunudur.

Olur a saf vatandaşlarımız vardır; bunların geçmişte nerelerde durduğunu, neleri savunduğunu bilmezler. Hadi bugün bunu hatırlatmak, fikri olmayanın aklına getirmek de vatanını seven bir Atatürk sevdalısı olarak benim görevim olsun.”