Rojin Kabaiş paylaşımlarına erişim engeli! Unutturulmak mı isteniyor?

Rojin Kabaiş paylaşımlarına erişim engeli! Unutturulmak mı isteniyor?
Yayınlanma:
27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 18 günün ardından Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rojin Kabaiş hakkında sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirildi.

27 Eylül 2024 tarihinde, kaybolan ve 18 günün ardından Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soru işaretleri sürüyor. Kabaiş’in cansız bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA izlerinin bulunduğu ortaya çıkarken Kabaiş’in ailesi, kızlarının intihar etmediğini ifade ederek adalet çağrısında bulunuyor.

PAYLAŞIMLARA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Rojin Kabaiş’in ölümünün şüpheli olduğunu öne süren ve ölüme dair etkin bir soruşturma talep eden sosyal medya gönderilerine, Van 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 8 Eylül 2025 tarihli ve 2025/32 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Mahmut Tanal Rojin Kabaiş için isyan etti!Mahmut Tanal Rojin Kabaiş için isyan etti!

UNUTTURULMAK MI İSTENİYOR?

21 yaşında hayata veda eden/ettirilen Rojin hakkında yapılan paylaşımlara erişim engeli getirilmesi sosyal medyada tepki ile karşılandı. Kullanıcılar bu kararın topluma Rojin'i unutturacağı endişesinde olduklarını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Siyaseti sallayacak bomba kulis: Öcalan partisi geliyor, genel başkanı bile belli!
Siyaseti sallayacak bomba kulis: Öcalan partisi geliyor, genel başkanı bile belli!
İstanbul'daki bu yollar 6 saat kapalı
İstanbul'daki bu yollar 6 saat kapalı
Saray kayyum ve tutuklamalara işaret etti! Süreçte kritik mesaj
Saray kayyum ve tutuklamalara işaret etti! Süreçte kritik mesaj