Rojin Kabaiş paylaşımlarına erişim engeli! Unutturulmak mı isteniyor?

27 Eylül 2024 tarihinde, kaybolan ve 18 günün ardından Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soru işaretleri sürüyor. Kabaiş’in cansız bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA izlerinin bulunduğu ortaya çıkarken Kabaiş’in ailesi, kızlarının intihar etmediğini ifade ederek adalet çağrısında bulunuyor.

PAYLAŞIMLARA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Rojin Kabaiş’in ölümünün şüpheli olduğunu öne süren ve ölüme dair etkin bir soruşturma talep eden sosyal medya gönderilerine, Van 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 8 Eylül 2025 tarihli ve 2025/32 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Mahmut Tanal Rojin Kabaiş için isyan etti!

UNUTTURULMAK MI İSTENİYOR?

21 yaşında hayata veda eden/ettirilen Rojin hakkında yapılan paylaşımlara erişim engeli getirilmesi sosyal medyada tepki ile karşılandı. Kullanıcılar bu kararın topluma Rojin'i unutturacağı endişesinde olduklarını ifade etti.