Rize'de sel felaketi! Mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı
Yayınlanma:
Rize'de etkili olan sağanak yüksek kesimlerde sele neden oldu. Ardeşen ve Pazar ilçelerinde meydana gelen heyelanlarda mahsur kalan vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı.

Rize'de sağanağın etkili olmasıyla yüksek yerlerde heyelan ve sel felaketi yaşandı. Ardeşen ve Pazar ilçelerinde vatandaşlar mahsur kaldı.

BİRÇOK ANA YOL ULAŞIMA KAPANDI

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağmur Rize'de sel, su baskını ve heyelan yaşanmasına neden oldu.

O illerde kıyamet kopacak! Meteoroloji tek tek uyardı: Sel fırtına yıldırımO illerde kıyamet kopacak! Meteoroloji tek tek uyardı: Sel fırtına yıldırım

Gece boyunca devam eden yağmur nedeniyle Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri yaşanırken birçok ana yolun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

rizede-etkili-olan-yagis-sel-ve-heyela-922390-274066.jpg

SU BASKINLARI YAŞANDI

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisinin yükselmesi, bölgede su baskınlarının yaşanmasına neden oldu.

rizede-etkili-olan-yagis-sel-ve-heyela-922394-274066.jpg

VATANDAŞLAR KEPÇELERLE KURTARILDI

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında ekiplerin çalışması devam ederken, ulaşımın sağlanamadığı bölgelerde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri, özellikle kepçeler yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

