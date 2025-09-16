Rize’de korkutan fabrika yangını!

Rize’nin Ardeşen ilçesinde bulunan Çaykur’a ait çay fabrikasının toz odasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada bulunan işçiler tedbir amacıyla tahliye edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ!

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa süre içinde kontrol altına alındı. Ekipler, yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlatırken yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte fabrikada üretim kaldığı yerden devam etti. İlk belirlemelere göre fabrikada ciddi bir hasar olmadığı bildirildi.

Otobüse çarpıp şarampole devrilen TIR alev aldı: 1 yaralı

Beyoğlu'nda korkutan yangın