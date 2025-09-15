Otobüse çarpıp şarampole devrilen TIR alev aldı: 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Eken idaresindeki 41 AOU 373 plakalı TIR'ın iddiaya göre freni boşaldı.

Eken’in kontrolünü kaybettiği TIR, sürücü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsüne çarpıp, şarampole devrildikten sonra yanmaya başladı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sev edildi. Kazada yaralanan TIR sürücü Salih Eken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dorseden ayrılan TIR'ın kupa kısmındaki yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.