5 işçiye mezar olmuştu! MKE Roket fabrikasındaki patlama davasında karar
Yayınlanma:
Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikasında 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, aralarında fabrika müdürü ve iş güvenliği uzmanının da bulunduğu 5 sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikasında 10 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen ve Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu isimli 5 işçinin hayatını kaybettiği patlama faciasına ilişkin davada karar çıktı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak, iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş, üretim mühendisi Zafer Sarı ve takım liderleri Oktay Armağan ile Ahmet Atasoy hazır bulundu.

CEZADA TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme başkanı, sanıklar Ahmet Atasoy, Oktay Armağan, Zafer Sarı, Durdu Uğur Şık ve Aynur Karabaş'ı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 5'er yıl hapse çarptırdı. Mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62. maddesinde düzenlenen "takdiri indirim nedenlerini" göz önünde bulundurarak, bu cezayı 4 yıl 2 ay olarak belirledi. Tutuksuz sanık Kuntay Karabacak ise üzerine atılı tüm suçlardan beraat etti.

İDDİANAMEDEN

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, patlamanın olaydan bir gün önce üretilen jelatinit dinamitin, paketleme tezgahındaki arıza nedeniyle işlenip paketlenmeden depoya kaldırıldığı sırada, olay günü fazla mesaiye gelen personelin bulunduğu sırada yaşandığı belirtilmişti. Savcılık, sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

