Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile kış lastiği kullanma zorunluluğu, 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasını kapsayacak şekilde yeniden belirlendi.

BELİRTİLEN TARİHLERDE KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU

Değişikliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan tüm araçların belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunlu olacak.

Tebliğ, yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı sorumlu olacak.