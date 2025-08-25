Reşit Kibar katledilişinin birinci yılında anılacak
Artvin’in Hopa ilçesinde “mesire alanı” adı altında başlatılan doğa talanına karşı yaşam hakkı mücadelesi yürütürken katledilen Reşit Kibar, ölümünün birinci yılında anılacak.
Cankurtaran Yaşam Savunması’nın çağrısıyla 3 Eylül’de yapılacak anma programı Hopa Parkı, Cankurtaran ormanları ve Kibar’ın mezarı başında gerçekleşecek. “Katledilişinin 1. yılında Reşit Kibar’ı anıyoruz, bıraktığı yerden mücadeleye devam ediyoruz” diyen yaşam savunucuları, dayanışma çağrısında bulundu.
ANMA PROGRAMI BELLİ OLDU
12.00 – Cankurtaran Ormanı: Yaşam savunucuları ve dostları bir araya gelecek, anma konuşmaları yapılacak. Kibar’ın anısına ağaç dikilecek ve mezarına çiçek bırakılacak.
16.00 – Hopa Parkı: Toplanmanın ardından yürüyüş düzenlenecek, basın açıklaması yapılacağı ifade edildi.