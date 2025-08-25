Reşit Kibar katledilişinin birinci yılında anılacak

Reşit Kibar katledilişinin birinci yılında anılacak
Yayınlanma:
Artvin'de doğayı tahrip eden bir talan projesine karşı yaşam hakkı mücadelesi verirken öldürülen Reşit Kibar için Hopa Parkı’nda, Cankurtaran ormanında ve mezar başında anma düzenlenecek.

Artvin’in Hopa ilçesinde “mesire alanı” adı altında başlatılan doğa talanına karşı yaşam hakkı mücadelesi yürütürken katledilen Reşit Kibar, ölümünün birinci yılında anılacak.

Cankurtaran Yaşam Savunması’nın çağrısıyla 3 Eylül’de yapılacak anma programı Hopa Parkı, Cankurtaran ormanları ve Kibar’ın mezarı başında gerçekleşecek. “Katledilişinin 1. yılında Reşit Kibar’ı anıyoruz, bıraktığı yerden mücadeleye devam ediyoruz” diyen yaşam savunucuları, dayanışma çağrısında bulundu.

resit-kibar-katledilisinin-birinci-yilinda-anilacak.jpg

ANMA PROGRAMI BELLİ OLDU

12.00 – Cankurtaran Ormanı: Yaşam savunucuları ve dostları bir araya gelecek, anma konuşmaları yapılacak. Kibar’ın anısına ağaç dikilecek ve mezarına çiçek bırakılacak.

16.00 – Hopa Parkı: Toplanmanın ardından yürüyüş düzenlenecek, basın açıklaması yapılacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

