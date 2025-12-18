Rektör yardımcısının eşi için herkesi elediler!

Halktv.com.tr/ÖZEL

Üniversitede 'bu kadarına da pes' dedirten olay, Lapseki Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölümü’nün "Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi" için akademik kadro ilanına çıkmasıyla ortaya çıktı. İlgili bölüme başvuracak adaylardan ALES sınavından 70 puan almak, Biyomühendislik veya Kimya mühendisliği lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak şartı istendi.

GIDA BÖLÜMÜ İÇİN KİMYA MÜHENDİSİ

İlgili bölüm için Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları gibi alanlar dışarıda bırakıldı.

REKTÖR YARDIMCISININ EŞİ BAŞVURDU

İlana, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Levent Dalyancı’nın biyomühendisi olan ve 'Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak' şartına uyan Arzu Dalyancı’nın başvurması 'adrese teslim kadro' iddialarına güçlendirirken geçen günlerde öğretim görevlisi komisyon değerlendirme toplantısında alınan bir karar tepkilere neden oldu.

6 KİŞİ ELENDİ REKTÖR YARDIMCISININ EŞİ KALDI

İlana başvuran 8 kişiden 6’sı gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle komisyon tarafından elenirken, diğer elenen adaylara göre lisans mezuniyet notu en düşük olan Arzu Dalyancı ve C. O. bilim sınavına girmeye hak kazandı.

AKADEMİSYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Yüksek Lisansını 'Alzhemir hastalığında beta secretase 1 inhibitör aktivitelerinin hesaplamalı kimya yöntemi ile incelenmesi' alanında yapan Arzu Dalyancı’nın böyle bir bölüme başvurması üniversite içerisinde tepkilere yol açtı.