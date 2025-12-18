Rektör yardımcısının eşi için herkesi elediler!

Rektör yardımcısının eşi için herkesi elediler!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde dikkat çeken "kişiye özel kadro” iddiası! Gıda işleme bölümüne alınacak akademisyen için önce kimya mühendisi şartı arandı; ardından ilana başvuran 8 kişiden 6’sı çeşitli nedenlerle elendi. Bilim sınavına girmeye ise not ortalaması diğer adaylara göre çok düşük olan rektör Yardımcısı Levent Dalyancı’nın eşi Arzu Dalyancı ve bir kişi hak kazandı.

Halktv.com.tr/ÖZEL

Üniversitede 'bu kadarına da pes' dedirten olay, Lapseki Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölümü’nün "Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi" için akademik kadro ilanına çıkmasıyla ortaya çıktı. İlgili bölüme başvuracak adaylardan ALES sınavından 70 puan almak, Biyomühendislik veya Kimya mühendisliği lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak şartı istendi.

whatsapp-image-2025-12-18-at-14-50-35.jpeg

GIDA BÖLÜMÜ İÇİN KİMYA MÜHENDİSİ

İlgili bölüm için Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları gibi alanlar dışarıda bırakıldı.

REKTÖR YARDIMCISININ EŞİ BAŞVURDU

İlana, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Levent Dalyancı’nın biyomühendisi olan ve 'Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak' şartına uyan Arzu Dalyancı’nın başvurması 'adrese teslim kadro' iddialarına güçlendirirken geçen günlerde öğretim görevlisi komisyon değerlendirme toplantısında alınan bir karar tepkilere neden oldu.

whatsapp-image-2025-12-18-at-14-50-16.jpeg

6 KİŞİ ELENDİ REKTÖR YARDIMCISININ EŞİ KALDI

İlana başvuran 8 kişiden 6’sı gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle komisyon tarafından elenirken, diğer elenen adaylara göre lisans mezuniyet notu en düşük olan Arzu Dalyancı ve C. O. bilim sınavına girmeye hak kazandı.

ekran-goruntusu-2025-12-18-152338.png

AKADEMİSYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Yüksek Lisansını 'Alzhemir hastalığında beta secretase 1 inhibitör aktivitelerinin hesaplamalı kimya yöntemi ile incelenmesi' alanında yapan Arzu Dalyancı’nın böyle bir bölüme başvurması üniversite içerisinde tepkilere yol açtı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldı
Veda için imzalar atıldı
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Türkiye
19 Mart sabaha karşı 04.00'te adres kaosu: Emniyet İmamoğlu'nun konutunu tespit edemedi
19 Mart sabaha karşı 04.00'te adres kaosu: Emniyet İmamoğlu'nun konutunu tespit edemedi
Hataylı depremzededen Bakan Kurum'a rezerv alan tepkisi: Kimle oturdunuz o masaya?
Hataylı depremzededen Bakan Kurum'a rezerv alan tepkisi: Kimle oturdunuz o masaya?
Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada tahliye kararı
Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada tahliye kararı