Reddedildiği kadını katleden erkek tutuklandı

Yayınlanma:
Uzaklaştırma kararını 7 kez ihlal eden ve Gülhan Taş'ı (30) bıçaklayarak öldüren eski sevgilisi Mehmet S. (38), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde üç gün önce yaşanan olayda, apart otelde çalışan Gülhan Taş işe gitmek için evinden çıktığı sırada sokakta kendisini bekleyen Mehmet S. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Mehmet S., Taş’ı bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay öncesi cinayet şüphelisi Mehmet S. hakkında Gülhan Taş'a yönelik eylemleri nedeniyle 2024-2025 yılları arasında 4 ayrı uzaklaştırma kararı verildiği, ayrıca ısrarlı takip ve tehdit suçlarından 2024 yılında kamu davası açıldığı ortaya çıktı. Şüpheliye yönelik elektronik kelepçe tedbiri uygulanması için yapılan başvurunun ise mahkemenin değerlendirmesinde olduğu belirtildi.

Olay sonrası kendisini de yaralayan Mehmet S., hastanedeki tedavisinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

