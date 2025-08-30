Ramazan mesajı nedeniyle yargılanmıştı! Cem Köksal Zorlu Holding'e geri döndü

Yayınlanma:
Zorlu Holding’de patlak veren Ramazan tebriği mesajı krizi nedeniyle holding CEO’luğundan istifa eden Cem Köksal, şirkete Yönetim Kurulu Üyesi olarak geri döndü. Köksal hakkında açılan davada beraat kararı verilmişti.

Zorlu Holding'in eski CEO’su Cem Köksal, Ramazan tebriği mesajı tartışması sebebiyle ayrıldığı şirkete Yönetim Kurulu Üyesi olarak geri döndü. Köksal’ın yeni görevi, ilk olarak sosyal medyaya yansıyan ve sızdırıldığı iddia edilen bir e-postayla açığa çıktı.

Cem Köksal, daha önce Vestel CEO’su Ergün Güler’in Ramazan tebrik mesajına verdiği cevapla gündeme gelmişti. Güler yerine yanlışlıkla çalışanlara da gönderildiği iddia edilen mesajda Köksal, “Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu ifadeler gündem yaratmıştı.

cem-koksal2.webp

HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLDİ

Tepkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Köksal hakkında “inanç ve kanaat özgürlüğünü engelleme” iddiasıyla soruşturma açılmıştı. 9 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Köksal’ın sözlerinde cezai kast bulunmadığına karar verilerek beraatına hükmedildi.

Zorlu’daki Ramazan tebriği krizi: E-postayı gönderen CEO Köksal beraat ettiZorlu’daki Ramazan tebriği krizi: E-postayı gönderen CEO Köksal beraat etti

ZORLU HOLDİNG’E GERİ DÖNDÜ!

Görevinden istifa eden Köksal’ın yerine daha önce Zorlu Holding ve Vestel’de üst düzey yöneticilik yapan Ömer Yüngül getirilmişti. Beraat kararının ardından Köksal’ın Zorlu Holding resmi internet sitesinde Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yer aldığı görüldü.

'Ramazan tebriği' bir kişiyi daha götürdü! Vestel CEO'su görevden ayrılıyor!'Ramazan tebriği' bir kişiyi daha götürdü! Vestel CEO'su görevden ayrılıyor!



Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

