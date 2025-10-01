Ramazan Gülten Halk TV'ye konuştu: Kızım için masal yazıyorum

Halk TV - Hilal Yağız / Özel Haber

2023 yılıydı… Üsküdar Salacak’ta kaçak kafeleri yıkmak için gittiğinde kafe sahiplerinin saldırısına uğradı. Yüzünün kanlar içinde olduğu fotoğraf öncesi ve sonrası defalarca tehdit edildi.

İBB’ye ikinci dalga operasyonunda 26 Nisan’da gözaltına alındı ve tutuklandı. Türkiye’nin en kalabalık şehri, imarın en yoğun olduğu İstanbul’da, büyükşehir belediyesinin İmar ve Şehircilik daire başkanı, kendi ifadesiyle “Türkiye’nin en büyük kamu kuruluşunda” imarın başındaydı.

2025 yılında ikinci kez baba oldu ancak cezaevindeydi, kızı Maya’nın doğumuna katılamadı.

En yakınları, ailesi ve çalışma arkadaşlarının “Boğazından haram lokma geçmez” diye anlattıkları bir isim…

Karaman’da başlayan, yıllardır çeşitli iller ve belediyelerde kamu görevi yaparak sürdürdüğü hayatı 5 aydır Silivri Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda devam ediyor.

Hakkındaki iddialar bir gizli tanığa dayanıyor. İddia yüzlerce CHP’li belediye bürokratında olduğu gibi aylar geçmesine rağmen henüz “iddianame” halini alamadı.

Gülten’e hem Silivri’deki 5 ayı, hem de hayatını sorduk. Hislerini, günlerini ve kendisini anlattı bize.

“KIZIM 1 HAFTALIKKEN GÖRÜŞE GELDİ”

"Öncelikle en güzel konudan başlamak isterim. Siz cezaevine girdiğinizden beri aileniz de büyüdü. Artık 2 çocuk babasısınız. Kızınızın doğumunda bulunamadınız ama onu ilk gördüğünüzde ne hissettiniz?"

"Bebeğimizin doğumuna katılamamam benim için katlanması zor bir durumdu, eşim için çok daha zor bir durum. Daha önce böyle bir talepte bulunulmamış olması idarenin de nasıl bir cevap vereceğini zorlaştırdı ve kolay yol tercih edildi, doğuma katılamadım. Kızımın doğumunu ertesi gün haber alabildim ve görüş günümüzdü. Sevgili eşim görüşe gelemedi ama sonraki hafta açık görüş haftasıydı henüz bir haftalıkken babasını görüşe geldi kızımız. Açık görüş odasına girdiğimde eşim kucağında kızımız, yanında oğlumuz ayakta bekliyordu. Masada ise annemler vardı. Eşimle ve oğlumuzla kucaklaşırken bir gözüm de Maya’daydı. Kucağıma aldığımda dünyanın en mutlu insanı oldum, etrafımızdaki duvarların hepsi yerle bir oldu, hayatta aldığım en güzel koku zihnime yerleşti. Her şeye rağmen mutluyduk, 1 saat boyunca kucağımda kaldı, kokladım, besledim kızımızı. Çocuklarımız için bırakmamız gereken aydınlık bir ülke idealine çok tatlı bir sebep daha katıldı aramıza."

"Küçük ailenizden geniş ailenize geçelim… Zengin bir aileden gelmiyorsunuz. Hayatınız hala çok mütevazı. Size yönelik suçlamalarla ilgili içinde büyüdüğünüz aileniz ya da yakınlarınızdan nasıl yorumlar geldi?"

"Ailelerimizin maddi imkanları çok olmasa da bizleri olduğumuz insan yapmak için varlarını yoklarını harcadılar. Bizler de onlara yakışan insanlar olarak hayatlarımıza devam ediyoruz. Bütün ailem yapılan suçlamanın benim duruşumla uzaktan yakından alakalı olmadığını, önünde sonunda adaletin geleceğini söylüyorlar."

“KIZIM İÇİN MASAL YAZIYORUM”

"Daha önce yeni doğan kızınızla ilgili Birgün’e yazmıştınız. Cezaevinde hiç yazıyor musunuz? Mektuplar dışında kendi alanınız ya da başka alanlarda yazdıklarınız var mı?"

"Cezaevinde barınma hakkı ve sosyal konut üzerine birkaç yazım BirGün gazetesinde yayımlandı, bu yayınların dışında da çalışmalar yapıyorum, kent gündemine ilişkin gelişmeleri değerlendiriyorum, kızımız için bir masal yazmaya çalışıyorum."

"Neredeyse 5 aydır cezaevindesiniz. Üstelik Silivri’de. Bunca yıldır çalışmadığınız bir dönem azdır. Cezaevinde hayat sizin için nasıl geçiyor? Alışkanlıklarınız, yapmadan geçmedikleriniz neler?"

"Üniversite yılları da dahil yaklaşık 25 yıldır hayatım çalışarak geçti. Birçok kamu kurumunda çalıştım ve yıllık izin hakkımın hepsini kullandığım bir dönem neredeyse hatırlamıyorum. Beş aydır cezaevindeki süreç de aslında çok değişmedi. Sabah erken kalkıp günlük sporunu yapıyorum, gündemi, gazeteleri takip ediyorum, kitap okuyorum, mektup yazıyorum, cezaevinin yemeklerini değiştirip günlük öğünümü hazırlayarak geçiyor günlerim."

"Ne okuyor, hangi yayınları takip ediyorsunuz?"

"Günlük gazeteleri takip ediyorum. Bütün gazeteleri takip etmek külfetli bir durum o yüzden farklı mahallelerin temsil gücü yüksek gazeteleri takip ediyorum. Bir şekilde başlayıp yarım bıraktığım kitaplarım vardı beni bekleyen onları okuyorum, genellikle roman, hikaye, şiir okuyorum, meslek kitapları ve teorik kitapları da ihmal etmiyorum."

"Dışardayken alışkanlığınız olan ve çok özlediğiniz bir şey var mı?"

"Dışarıda çoğu şeyi özledim ama en çok ailecek yaptığımız hafta sonu kahvaltıları, sadece yemesini değil hazırlamasını da özledim."

"Silivri’de çok sayıda tanıdık isim var. Tarihi bir cezaevi olacak gibi görünüyor bu dönem açısından. Sizin 5 ayda yaşadığınız ve unutamam dediğiniz bir olay veya sohbetiniz oldu mu orada?"

"Tabi cezaevinde ilk kez karşılaştığımız her şeyin bir anlamı değeri var, üç anı unutmak çok zor. Birincisi ilk avukat görüşünde cezaevine girdikten sonra görüşcüsü olduğum Gürkan Akgün, ayrıca Emrah Şahan, Tayfun Kahraman ve Ekrem Başkan’la karşılaşmam biraz dramatik ama daha çok eğlenceli bir karşılaşmaydı. İkincisi ilk aile görüşüm, cezaevindeki ilk haftamızda aile görüşüne izin veriliyor, cezaevine girdikten iki gün sonra sevgili eşim, yeğenim ve oğlumuzla kapalı görüş yaptık. 1 saat telefonla birbirimizin gözünün içine bakarak konuştuk, birbirimize destek olduk. Üçüncüsü ise kızımız Maya ile tanışma görüşüm."

"'Kamu yararı' sizin için ne anlama geliyor? Milyonlar belki milyarların döndüğü imar cenneti İstanbul’da göreviniz boyunca kamu yararını gözetmek zor olmadı mı?"

"Kamu yararı, bir şehir plancısının en önemli kriterlerinden biridir. Yurttaşın, kenti huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir şekilde kullanması için yapılması gerekenler olarak tanımlayabiliriz. Bu açıdan baktığımızda, kentin kamusal alanlarının buna uygun tasarlanması ve kullanılması büyük önem taşıyor. İstanbul’un parklarında, meydanlarında, yıllardır işgal edilmiş kamusal alanlarında çöreklenmiş bir yapıyla karşılaştık. Meydanlarımız, parklarımız kadar ormanlar, tarım alanları, su havzalarına da kamu yararı çerçevesinden bakıyoruz. 16 milyon insanın gıdasını üreten tarım alanlarının, ayrıca su havzalarının ve orman alanlarının da kaçak yapılaşmaya karşı korunması için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz."

“2,5 YILDIR TUTUKLU YARGILANAN YOK”

"2023’teki o fotoğrafınız hafızalarda.. Üsküdar Salacaktaki kaçak kafe sahiplerinin saldırısına uğradınız. Nerdeyse her şey canlı yayında oldu. O günleri hatırladığınızda sizi tehdit edenlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Örneğin o isimler şimdi serbest. Şimdi işleri daha kolay mıdır sizce, siz ve ekibiniz yokken…"

"O gün bana saldıranlar yaklaşık 2,5 yıldır yargılanıyor, henüz bir karar çıkmadı ve tutuklu yargılanan da yok. Kovuşturma ve yargılama aşamasında imar müdürü olarak benim o gün o saatte orada ne işim olduğu bile sorgulandı ama bir kamu görevlisini korumakla yükümlü olan daha bir hafta önce binaları yıkmasınlar diye koruyan kurumlara neden orada olmadıkları sorulmadı. Bana saldıran insanlara neden o saatte orada oldukları sorulmadı. Bir kişiye yirmi kişi saldırmak öldürmeye teşebbüs sayılmadı. Arkadaşının omzunun üstünden yumruk sallayan korkaklar mahkemede neredeyse ben orada otobüs bekliyordum savunması yaptı. Tabi ki adalete olan inancım hala var ve bir gün adaletin sağlanacağını biliyorum."

“BU KENT KANAL İSTANBUL’UN KÜLFETİNİ ÇEKECEK”

"Ve İstanbul’un en tartışmalı şehirleşme hamlesi: 'Kanal İstanbul'u size sormadan geçemeyiz. En son İSKİ izin vermediği için kanalizasyonu olmayan ama yine de yükselen bir kaçak şehir var orada. Cezaevinden takip ediyor musunuz? Siz 'kanal İstanbul' projesini nasıl tanımlarsınız? Ekrem İmamoğlu ve sizlerin projeye net bir şekilde karşı çıkışı da bu tutuklamaların bir parçası mıdır?"

"Kanal İstanbul bu kentin, bu ülkenin, bu halkın ihtiyacı olmayan hatta halkın kaynaklarını, yaşam alanlarını yok eden bir konut projesidir. Rant projesidir. Kentin yaşam alanlarını savunan bütün kesimlerin ve İBB‘nin açmış olduğu plan davaları hala sonuçlanmamışken, Sazlıdere Barajı’nın mutlak koruma alanlarında parça parça alanların planları onaylanarak genel plan davasının sonuçlarından kurtarılmak isteniyor. Kanal İstanbul denilen güzergahta yapılan projelere bu kentin ihtiyacı olmadığı ama bütün sonuçlarıyla da bu kentin külfetini çekeceği açıktır."

"Hakkınızdaki iddialar veya suçlamalar 'Ladin' isimli gizli tanığa ait. Avukatlarınız 'Danıştay ve Sayıştay raporlarının' iddiaları çürüttüğünü savunuyorlar. Peki bunlar hangi iddialar? İçlerinden 'suç' unsuru olarak çıkartılabilecek ne gördünüz şimdiye kadar?"

"Benim tutuklanma sürecimde sorulan sorular Sayıştay ve Danıştay tarafından incelenmiş ve herhangi bir kusur bulunmamış idari işlemler. Bu idari işlemlere bir takım rakamlar yazılarak kamu zararına neden olduğu iddiası var. Böyle bir şeyin olmadığı idari yargılamanın en üst merci olan Danıştay ve kamu kaynaklarının yönetimini inceleyen Sayıştay tarafından incelenmiş ve hiçbir suç unsuruna, kusuruna rastlanmamıştır. Diğer konu ise İBB bünyesinde kurulan resmi komisyon, bütün kurulların, komisyonların kararları yargı denetimine açıktır."

"Örneğin Bahadır Özgür yazdı. HTS kayıtlarını kullanarak konum belirlemek bilimsel olarak mümkün değil ancak savcılık bundan 'delil' üretmiş. Bununla ilgili ne söylersiniz? Burada kimlerle görüştüğünüz yer alıyor ve görüştünüz mü?"

"HTS ve ortak baz verileri kendi içinde elde etme ve çıkarılan sonuç açısından bilimsel olarak kullanılamayacak bir veri olmasına rağmen benim için de HTS ve ortak baz verisi sorusu vardı. Benimle birlikte gözaltına alınan daha önce gözaltına alınmış İBB çalışanları, daire başkanları, müdürler ile HTS kayıtları soruldu. Tabi ki hepsi gün içinde görüştüğüm, birlikte proje ürettiğimiz, uyguladığımız, toplantılar yaptığımız arkadaşlarımız. Ortak baz verisi ise çok da vahim bir konu çünkü İstanbul’un en kalabalık lokasyonu Tarihi Yarımada‘da bulunan ülkenin en büyük kamu kurumlarından birinde telefonlarımızın aynı bazdan sinyal verdiği çok farklı insanlar karşımıza çıkabilir. Anayasa Mahkemesi tarafından da delil olarak tek başına kullanılamayacağı hüküm altına alındı."

"Peki son soru olarak; umutlu musunuz? (Hem kendiniz hem de ülke bakımından cevap vermenizi isteyeceğim)"