Rahatsızlanan eşinin yanına gidiyormuş: Polis memurundan acı haber

Yayınlanma:
İzmir'de eşinin rahatsızlığı nedeniyle izin alıp yola çıkan polis memuru Ahmet Busanç, motosikletiyle otomobile çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, motosikletiyle seyir halinde olan polis memuru Ahmet Busanç (38), ani fren yapan otomobile arkadan çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Çeşme Otoyolu’nda meydana geldi. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Busanç’ın kullandığı motosiklet, iddiaya göre aniden fren yapan ve plakası henüz belirlenemeyen otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Busanç, olay yerinde hayatını kaybetti.

polis-memuru-rahatsizlanan-esinin-yanin-893613-265417.jpg

RAHATSIZLANAN EŞİNİN YANINA GİDİYORMUŞ

Yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçiren ve yeniden rahatsızlanan eşinin yanına gitmek üzere izin aldığı öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

