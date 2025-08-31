PTT’den Darülacezenin 130. yılına özel anma pulu

PTT’den Darülacezenin 130. yılına özel anma pulu
Yayınlanma:
PTT, Darülacezenin kuruluşunun 130. yılı anısına hazırlanan anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT, "Darülacezenin Kuruluşunun 130.Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT tarafından yapılan açıklamaya göre, "Darülacezenin Kuruluşunun 130.Yılı" konulu 35+1 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 71 lira bedelli ilkgün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" adresinde satışa çıkarıldı.

İLK GÜN DAMGASI KULLANDIRILMAYA BAŞLANDI

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile "Şişli PTT Müdürlüğü/İstanbul" adresinde "Darülacezenin Kuruluşunun 130.Yılı 31.08.2025 İstanbul" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandıBingöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Torbalı'da 30 Ağustos coşkusu: Kortej ve konserlerle kutlandıTorbalı'da 30 Ağustos coşkusu: Kortej ve konserlerle kutlandı

Kaynak:AA

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Manisa'da yangın kontrol altına alındı
Manisa'da yangın kontrol altına alındı
Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İzmir'de su kesintisinin biteceği saat açıklandı
İzmir'de su kesintisinin biteceği saat açıklandı