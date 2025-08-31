Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

460 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 2 kök Hint keneviri ile 460,20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.K. (20), O.K. (21), F.B. (21) ve H.S.B. (20) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden F.B. ile H.S.B. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, D.K. ve O.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

