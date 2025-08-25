Protestoya katılmıştı: Azerbaycanlı öğrenci için soru önergesi

İstanbul Üniversitesi'nde yemek zamlarına karşı düzenlenen protestoya katıldığı gerekçesiyle 21 Ağustos'ta gözaltına alınarak Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) gönderilen Azerbaycanlı yüksek lisans öğrencisi Nanaxaanım Babazade'nin, GGM'de hak ihlallerine uğradığını kaydeden EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TBBM'de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bayhan, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

Geri Gönderme Merkezlerinde tutulan göçmenler, insani şartlara uygun olmayan, özellikle sağlıklı barınma ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu ortamlarda; kolluk kuvvetlerinin işkence, darp, hakaret ve kötü muamelesine maruz bırakılmaktadır. 21 Ağustos tarihinde gözaltına alınarak geri gönderme merkezine götürülen Azerbaycan vatandaşı yüksek lisans öğrencisi Nanaxaanım (Nana/Xaanım) Babazade’nin önce Arnavutköy sonrasında ise Çatalca Geri Gönderme Merkezi’nde yaşadığı onur kırıcı muameleler bunun en güncel örneğidir.

"ÖĞRENCİLER ALEYHİNE İFADE VERMEYE ZORLANDIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR"

Nana’nın hem gözaltında hem de geri gönderme merkezinde sözlü taciz ve fiziksel şiddete uğradığı, avukatıyla görüştürülmediği, defalarca transfer edilerek yıldırma politikalarına maruz kaldığı ve 'Gönüllü Geri Dönüş Formu'nu imzalaması için zorlamalara tabi tutulduğu iddia edilmektedir. Üstelik gözaltından bir gün önce, harç parasını yatırmak üzere işlem yaptığı sırada polisler tarafından alıkonulduğu, okulundaki dayanışmalara katılan öğrenciler aleyhine ifade vermeye zorlandığı, buna karşı çıktığında ise Türkiye’de kalma işlemlerinin zorlaştırılacağı yönünde tehdit edildiği ileri sürülmektedir.

"PROTESTOYA KATILDIĞI İÇİN 'YTS' KODLAMASI"

Öğrencinin dosyasında, İstanbul Üniversitesindeki yemekhane zammını protesto eylemine katılımının 'YTS (Yabancı Terörist Savaşçı)' kodlaması kapsamında suçlama konusu yapıldığı belirtilmektedir. Ayrıca, Arnavutköy Göç İdaresi’nde tutulduğu süre boyunca kişisel eşyalarına erişemediği, vegan beslenme talebinin karşılanmadığı, yalnızca avukatıyla görüşmesine izin verilmesi gerektiği yönündeki taleplerin dikkate alınmadığı ifade edilmektedir.

"HUKUKİ GEREKÇE NEDİR?"

Bayhan, Ali Yerlikaya'ya yönelttiği sorulardan bazıları şöyle:

Nanaxaanım Babazade hakkında, gönüllü olmamasına rağmen idari gözetim/geri gönderme kararı hangi tarih ve hukuki gerekçeyle alınmıştır? Bu kararı veren birim ve onay makamı kimdir?

İstanbul Üniversitesinde 21 Ağustos’ta gerçekleştirilen yemekhane zammı protestosuna katılmak, bakanlığınızca ‘Yabancı Terörist Savaşçı (YTS)’ kapsamında suçlama gerekçesi olarak mı değerlendirilmektedir? Dosyaya işlendiği iddia edilen bu ‘YTS’ kodlaması hangi somut fiil ve delillerle temellendirilmiştir, kim ya da hangi merci tarafından işlenmiştir ve bu kodun verilmesine ilişkin objektif kriterler ve denetim mekanizması nedir?

Öğrencinin harç yatırma işlemi sırasında ifade vermeye zorlandığı, aksi halde ikamet/oturum işlemlerinin zorlaştırılacağı yönünde tehdit edildiği iddiası araştırılmış mıdır?

Gözaltı ve geri gönderme merkezi aşamalarında avukata erişimin engellendiği, defalarca transfer edilerek yıldırma uygulandığı iddiaları doğru mudur? Avukat görüşlerinin ne zaman, nerede, kaç kez gerçekleştiğine dair kayıtlar nelerdir?

Gözaltında ve geri gönderme merkezinde sözlü taciz ve fiziksel şiddet iddiaları hakkında kamera kayıtları derhal temin edilmiş midir?