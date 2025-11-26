Profildeki fotoğrafa aldanıp hayatlarının şokunu yaşadılar! Silah zoruyla kredi

Antalya'da sosyal medyada gördükleri sahte profillere inanarak buluşma hayaliyle yola çıkan erkekler, kendilerini silahlı bir gasp çetesinin ortasında buldu. Gittikleri eğlence mekanında önlerine konulan 10 katı hesaba itiraz edince rehin alınan mağdurlara, silah zoruyla mobil bankacılık üzerinden kredi çektirildiği ortaya çıktı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bazı eğlence mekanı işletmecileri ve çalışanlarının organize bir şekilde hareket ederek müşterileri dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takipli projeli çalışması, kurulan tezgahı tüm detaylarıyla ortaya çıkardı. Yapılan tespitlere göre; şüpheliler sosyal medya platformlarında oluşturdukları sahte kadın profilleri üzerinden erkeklerle iletişime geçip tanışıyordu.

NORMALİN 10 KATI HESAP

Sanal ortamda kurulan iletişimin ardından erkekler, belirlenen buluşma noktalarına yönlendiriliyordu. Buluşma alanına gelen mağdurlar, mekanda çalışan kadınlar tarafından karşılanarak doğrudan ilgili eğlence mekanına götürülüyordu. Burada masaya çok sayıda kalem ürün eklenerek adisyonların şişirildiği ve müşterilere kentteki emsal işletmelere kıyasla 8 ila 10 kat daha yüksek hesaplar çıkarıldığı belirlendi.

İTİRAZ EDENE SİLAHLI TEHDİT VE ZORLA KREDİ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, fahiş hesaba itiraz eden müşteriler zorbalıkla karşılaşıyordu. Şüphelilerin, itiraz eden mağdurlara silah gösterdikleri, cebir ve tehdit uyguladıkları tespit edildi. Mağdurların, bu baskı altında nakit ödeme yapmaya, kredi kartlarını kullandırmaya veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden anında kredi çektirilerek ödeme yapmaya zorlandıkları ortaya çıktı. Elde edilen haksız kazancın ise işletme yöneticileri ile suça karışan çalışanlar arasında paylaştırıldığı saptandı.

Sokak ortasında dehşet: Rastgele ateş açıp bir kişiyi kaçırdılarSokak ortasında dehşet: Rastgele ateş açıp bir kişiyi kaçırdılar

17'Sİ KADIN 29 GÖZALTI, 16 TUTUKLAMA

Delillerin toplanmasının ardından düğmeye basan polis ekipleri, "Son Kadeh" adı verilen eş zamanlı operasyonu gerçekleştirdi. Baskınlarda, aralarında tuzağın merkezindeki kadınların da bulunduğu 17'si kadın toplam 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 99 adet mermi ile suça ilişkin çok sayıda evrak ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Tehdit ve hakaret" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

