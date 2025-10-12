Sokak ortasında dehşet: Rastgele ateş açıp bir kişiyi kaçırdılar

İstanbul Ümraniye'de, iki otomobille bir mahalleye gelen beş kişilik bir grup, önce sokakta yürüyen iki kişiye rastgele ateş açtı, ardından bir dükkanın önünde bekleyen bir genci silah zoruyla kaçırdı. Şüpheliler, kaçırdıkları genci darbettikten sonra serbest bırakarak kayıplara karıştı. Dehşet anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 10 Ekim Cuma günü saat 18.30 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içlerinde F.A.'nın da bulunduğu beş kişilik bir grup, iki farklı otomobille mahalledeki sokaklarda dolaşmaya başladı. Bir süre sonra otomobillerden birinden inen F.A. ve yanındaki iki kişi, yanlarında getirdikleri silahlarla o sırada sokakta yürümekte olan iki kişiye doğru rastgele ateş açtı.

istanbul-umraniyede-otomobille-gelip-r-959574-284959.jpg

DÜKKAN ÖNÜNDE BEKLEYEN GENCİ SİLAH ZORUYLA KAÇIRDILAR

Saldırının yaşandığı dakikalarla eş zamanlı olarak, grubun diğer otomobilinden inen iki şüpheli ise, farklı bir sokakta bir dükkanın önünde bekleyen F.S. isimli genci hedef aldı. Şüpheliler, silah zoruyla F.S.'yi araca bindirerek hızla olay yerinden kaçırdı.

ARAÇTA DARP EDİP SOKAĞA ATTILAR

Kaçırılan F.S., seyir halindeki otomobilin içinde şüpheliler tarafından darbedildi. Bir süre sonra şüpheliler, F.S.'yi araçtan indirerek olay yerinden uzaklaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan F.S., durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

istanbul-umraniyede-otomobille-gelip-r-959577-284959.jpg

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Görüntülerde, şüphelilerin sokağa ateş açtığı ve F.S.'yi zorla araca bindirdiği anlar net bir şekilde görülüyor. Ekipler, kimliklerini belirlemeye çalıştığı 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

