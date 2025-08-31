Prof. Dr. Tahire Başerer evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Tahire Başerer evinde ölü bulundu
Yayınlanma:
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde akademisyen olan 80 yaşındaki Prof. Dr. Tahire Başerer, yalnız yaşadığı evinde cansız olarak bulundu.

Şişli'de yalnız yaşadığı öğrenilen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi Prof. Dr. Tahire Başerer (80) evinde ölü bulundu. Başerer’in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine götürüldü.

AVUKATI ULAŞAMAYINCA ŞÜPHELENİLDİ

Olay, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahire Başerer’e ulaşamayan avukatı, Başerer’in yaşadığı dairesine gitti. Avukat, daire kapısını açan olmayınca itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kapıyı açan ekipler, Tahire Başerer’in hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Başerer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

istanbul-profesor-evinde-olu-bulundu-889770-264310.jpg
Prof. Dr. Tahire Başerer

Başerer’in cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

PROF. DR. BAŞERER KİMDİR

1945 Fatsa doğumlu olan Başerer ilk ve orta öğrenimini Fatsa‘da tamamldı. Lise öğrenimini İstanbul Kız Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi’ndne 1969 yılında mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde sırasıyla; 1974 de Uzman, 1980 de Doçent ve 1988 de Profesör oldu.

Prof. Dr. Tahire Başerer’in yayınlanmış 3 tıp kitabı ile ulusal ve uluslararası yayın yapan tıp dergilerinde yayımlanmış makaleleri ve bildirileri bulunuyordu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

