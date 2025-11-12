Prof. Dr. Sözbilir deprem fırtınasının ne kadar süreceğini açıkladı

Balıkesir, Sındırgı ilçesi merkezli 6.1 şiddetindeki iki depremle önce 10 Ağustos'ta sonra 27 Ekim'de sallanırken ana depremlerin ardından yaşanan deprem fırtınası tedirginlik yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 10 Ağustos'tan bugüne kadar 74'ü 4 ve üzeri büyüklükte olmak üzere bölgede toplam 16 bin 216 artçı deprem yaşandı.

Sarsıntıların merkez üssü Sındırgı ilçe merkezi ve çevre mahalleler olurken, depremler Balıkesir'in yanı sıra İstanbul başta olmak üzere Manisa, İzmir, Bursa, Kütahya, Çanakkale ve Yalova illerinde de hissedildi.

PROF. DR. SÖZBİLİR DEPREM FIRTINASININ NE KADAR SÜRECEĞİNİ AÇIKLADI

Artçılar nedeniyle tedirginlik sürerken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede sıra dışı bir durum yaşandığını belirtti.

Bölgenin jeotermal sistem yapısında olmasının faylardaki aktiviteyi artırdığına dikkat çeken Sözbilir, depremlerin birbirini tetikleyecek şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Depremlerin takip edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "En batıda Gelenbe Fayı var. Burada depremler de sınırlanmış durumda; bariyer görevi görüyor. Bu fay, depremi üzerine alıp kuzeye ve güneye de yansıtabilir. Güneydoğuya doğru faylar ve depremler devam ediyor. Deprem aktivitesi bu bölgede ilerleyip, sürebilir. Sık aralıklarla bölgede deprem oluyor. Sındırgı Fayı'nın kuzeyindeki depremler, bu fayla alakalı. Son dönemde Sındırgı Fayı da deprem üretmeye başladı. Eskiden çok az bir aktivitesi vardı. Birden fazla fay aktiviteye katıldığı için deprem fırtınası birkaç ay sürebilir" diye konuştu.

'10 AYDA OLMASI GEREKEN AKTİVİTE 3 AYDA OLDU'

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum Sındırgı Fayı'nın güneyinde ölü faylar sınıfında yer alan fayların deprem üretmeye başladığını söylüyor. Bölgedeki deprem aktivitesi 18 bini aşmış durumda. Normalde Türkiye genelinde 10 ayda olması gereken aktivite Sındırgı'da 3 ayda oldu. Ciddi bir deprem aktivitesi var. Bu aktivitenin sürmesi ayrıca 3 ve 4 büyüklüğünde depremlerin çok fazla olması jeotermal sistemin varlığıyla açıklanabiliyor. Bu dünyada da böyledir. 'Deprem fırtınası', 'deprem serisi', 'deprem dizisi' gibi çok farklı isimleri var."

'HASARLI BİNALARIN HEPSİ BOŞALTILDI'

İlçede depremlerin sürdüğünü dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, "Halk bu depremleri hissediyor. O yüzden afet bölgesi olarak ilan edildi. Türkiye Afet Müdahale Planı devreye sokuldu. Psikososyal uzmanları, halkın arasında dolaşıyor. Hem yaşamsal hem psikolojik anlamda devlet duruma el koymuş durumda. Hasarlı binaların hepsi boşaltıldı. O insanları daha güvenli yerlere aldık. Dolayısıyla deprem sonucu bu tür bazı binalar yıkılabilir ancak boşaltıldığı için can kaybı olmayacak" dedi.