Prof. Dr. Şemsa Özar yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün emekli öğretim üyesi ve feminist iktisat alanının Türkiye’deki öncü isimlerinden Prof. Dr. Şemsa Özar yaşamını yitirdi. Kadın emeği, istihdam ve sosyal politika alanındaki çalışan Özar aynı zamanda 'Barış Akademisyeni'ydi.

Prof. Dr. Şemsa Özar’ın vefat haberini, yönetim kurulunda da görev aldığı Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği duyurdu. Dernek tarafından yapılan açıklamada, Özar’ın "ilham veren çalışmaları ve duruşuyla" hatırlanacağı vurgulandı.

PROF. DR. ŞEMSA ÖZAR’IN AKADEMİK YOLCULUĞU

emsa-ozar-2.jpg
Boğaziçi Ünivesitesi'nde atanmış rektöre karşı duran akademisyenlerden biriydi.

Akademik kariyerine Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan ve uzun yıllar aynı kurumda bilgi üreten Özar’ın özgeçmişinde başarılı bir çok çalışması bulunuyor.

EĞİTİM: 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. Doktora derecesini ise 1990 yılında Viyana Ekonomi Üniversitesi’nden kazandı.

DENEYİM: Meslek hayatına Devlet İstatistik Enstitüsü (1978-1980) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda (1980-1983) başladı.

BOĞAZİÇİ YILLARI: 1990 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyeliği görevini, emekli olduğu 2018 yılına kadar kesintisiz sürdürdü.

ÇALIŞMA ALANLARI VE ULUSLARARASI BAŞARILARI

Şemsa Özar, sadece teorik bilgiyle yetinmeyip toplumsal meselelerin tam kalbinde yer alan araştırmalara imza attı.

Kadın emeği ve istihdamı, kadına yönelik şiddet, zorunlu göç, paramiliter yapılar, enformel istihdam ve sosyal politika Özar'ın uzmanlık alanları arasında.

2015-2016 yıllarında Uluslararası Feminist İktisat Derneği’nin (IAFFE) başkanlığını yürüten Şemsa Özar, Avrupa Komisyonu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi (SSRC) gibi kurumlara uzmanlık sundu.

2010-2012 yılları arasında Avrupa Uzman Ağı'nda (EGGE) Türkiye'yi temsil etti.

TOPLUMSAL MÜCADELEDE BİR AKADEMİSYEN

emsa-ozar-1.jpg

Prof. Dr. Şemsa Özar, akademi dışındaki bilgi üretim süreçlerine de aktif destek verdi:

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu bünyesindeki Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubunun üyesiydi.

DISSENSUS: Kurucu ortağı olduğu Dissensus Araştırma ve Danışmanlık şirketinde saha araştırmalarını sürdürüyordu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

