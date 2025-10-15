Prof. Dr. Hasan Sözbilir deprem üretme zamanı geldi dedi: 3 fayı tek tek açıkladı

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin hemen her noktasında irili ufaklı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Uzmanların depremin değil tedbirsizliğin can aldığı konusunda sık sık uyarılar yapmaya devam ederken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı açıklama ile yürekleri ağza getirdi.

Batı Anadolu'da meydana gelen son depremleri değerlendiren Sözbilir, bitmek bilmeyen Sındırgı ve Simav depremleri hakkında, "Batı Anadolu'da son günlerde meydana gelen depremlere ilişkin, "Batı Anadolu, jeotermal potansiyeli yüksek bir bölge. Faylar deprem üretmeye başladığı zaman jeotermal sistemin varlığı nedeniyle sarsıntılar hemen bitmiyor. Simav ve Sındırgı faylarında da böyle bir durumun yaşanıyor." yorumunu yaptı. Sözbilir Türkiye'de yer alan 485 aktif fayın 200'ünün Batı Anadolu'da olduğunun altını çizdi.

Batı Anadolu fayının her sene 40 mm güneybatıya doğru ilerlediğini anımsatan Sözbilir bu kabuğun içinde yer alan 200 fayın 6 ve 7 büyüklüğünde deprem üretme gücünün de olduğunu ifade etti:

Bu kabuğun içinde 200'e yakın fay belli dönemlerde deprem üretme potansiyeline sahip. Bunların 6 ve 7 büyüklüğünde deprem üretme gücü var. Bu fayların son yüzyılda 8 tanesi kırılmış durumda. Geri kalan fayların tümü kırılmayı bekliyor. Zamanı geldiğinde bunlar belli ölçeklerde, belli büyüklüklerde deprem üretecekler.

"AKSİHAR VE SOMA TARAFLARI SIKINTIYA GİREBİLİR"

Simav fay zonunun 200 km uzunluğunda olduğunu aktaran uzman bu fayın kendi içinde 7 segmente ayrıldığını, Gelenbe fayının transfer fayı olduğunu ve bu gücü kuzeye transfer etmesi halinde Akhisar ve Soma taraflarının sıkıntıya girebileceğini söyledi.

Simav Fay Zonu yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda ve kendi içinde farklı 7 segmente ayrılıyor. Her biri 6 ila 7,2 arasında deprem potansiyeline sahip. Bu fay üzerindeki en büyük sarsıntı 1970 yılındaki Gediz depremiydi, can ve mal kaybı yaşanmış. Şu anda Simav'ın kuzeyinde depremler oluyor. Fayın orta kesimlerinde çok fazla bir hareket yok. Yalnız Simav Fayı'na dik gelişen bir fay var. Gelenbe Fayı... Bu fayın özelliği transfer fayı niteliğinde çalışması. Yani üzerine gelen stresi kendi doğrultusu boyunca kuzeye ya da güneye transfer ediyor. Yani kendisinin kırılması yerine böyle bir mekanizma sunabiliyor. Elbette kırılabilirdi ama daha çok gerilimi transfer ediyor. Dolayısıyla kuzeye transfer ederse Balıkesir fayına doğru ilerleyebilir. Güneye transfer ederse bu sefer de Akhisar ve Soma tarafları sıkıntıya girebilir.

3 FAYA DİKKAT ÇEKTİ

Sözbilir, İzmir genelindeki fayların aktif olduğunu; Tuzla Fayı, Gülbahçe Fayı, Seferihisar Fayı'nın deprem üretme zamanlarının geldiğini aktardı: