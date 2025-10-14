Son dakika | Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli, depremin saat 20.33'te yaşandığını bildirdi.
Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 11.0 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu bildirildi.
AFAD, saat 20.33'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremin, yerin 9.12 kilometre derinliğinde yaşandığını paylaştı.