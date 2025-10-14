Son dakika | Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli, depremin saat 20.33'te yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 11.0 kilometre derinliğinde meydana geldi.

kandilli.png

Kütahya'daki depremin ardından uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: Kuzeye doğru geliyorKütahya'daki depremin ardından uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: Kuzeye doğru geliyor

AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 4.0 olduğu bildirildi.

AFAD, saat 20.33'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremin, yerin 9.12 kilometre derinliğinde yaşandığını paylaştı.

afad.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

