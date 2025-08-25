Prof. Dr. Bengi Başer’in 'alt insan türü' paylaşımına suç duyurusu

Diyarbakır Barosu, Prof. Dr. Bengi Başer’in sokak hayvanlarına yönelik yaptığı paylaşımda kullandığı “alt insan türleri” söylemine ilişkin suç duyurusunda bulundu. Baro, Başer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 122. maddesi “Nefret ve Ayrımcılık” ile 216. maddesi “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” kapsamında işlem yapılmasını talep etti. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na disiplin soruşturması başlatılması talebiyle resmi başvuru yapılacağını açıkladı.

“X adlı sosyal medya platformu üzerinden, fiziksel görünüş itibariyle toplumun bir kesimini hedef haline getiren ve “insan alt türleri” gibi nefret söylemleri içeren paylaşımı yapan kişi hakkında, “Nefret ve Ayrımcılık” (TCK m.122) ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” (TCK m.216) suçlarından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Aynı zamanda, ilgili kişinin görevi ve mesleki sorumlulukları gereği etik ilkelere aykırı paylaşım nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na disiplin soruşturması başlatılması talebiyle resmi başvuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Başer’in paylaşımı, “Katliam Yasası’na Hayır” etiketiyle sokak hayvanlarına dikkat çekmeyi amaçlayan bir görsele dayanıyordu. Paylaşımda, “Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini ıslah etmek için harcasanız ya!” ifadeleri yer aldı. Diyarbakır Barosu, bu ifadelerin halkı aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğunu, insanlık onuruna ve Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Şanlıurfa Barosu da yaptığı açıklamada, “Bir halkı ‘aşağı bir tür’ gibi tanımlayan ve onur kırıcı ifadelerle küçük düşürmeye çalışan bu yaklaşım; insanlık onuruna, eşitlik ilkesine ve ayrımcılığı yasaklayan düzenlemelere aykırıdır” ifadelerini kullandı.

“Irkçı Söylemler Hiçbir Sıfatla Meşrulaştırılamaz!! Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen ve profesör unvanı taşıyan Bengi Başer adlı kişinin yaptığı paylaşım, yalnızca bir halkı hedef alan hakaret içermekle kalmamış; aynı zamanda toplum barışını zedeleyen açık bir nefret söylemi örneği olmuştur. Bir halkı 'aşağı bir tür' gibi tanımlayan, onur kırıcı ifadelerle küçük düşürmeye çalışan bu yaklaşım; insanlık onuruna, Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve ayrımcılığı yasaklayan düzenlemelere aykırıdır. Böyle ifadeler, düşünce ve ifade özgürlüğünün koruma alanında görülemez; bilakis nefret suçu kapsamında değerlendirilmelidir. Şanlıurfa Barosu olarak hatırlatmak isteriz ki; Akademik unvan veya herhangi bir mesleki sıfat, kişiye başkalarının kimliğini, kültürünü ve varlığını hedef alma hakkı vermez. Hiçbir makam, nefret söylemini koruma zırhına dönüştürülemez. Hukuk devleti, kimden gelirse gelsin bu tür sözleri cezalandırmayı emreder. Bu nedenle; İlgili kişi hakkında yargı mercilerinin resen işlem başlatması gerektiğini, Yükseköğretim Kurulu ve bağlı kurumların, akademik sorumlulukla bağdaşmayan bu tür eylemler karşısında disiplin süreçlerini işletmesini, Kamuoyunun ise ayrımcılığa ve nefret diline karşı ortak bir tutum sergilemesinin elzem olduğunu, özellikle vurguluyoruz. Bizler inanıyoruz ki; Şanlıurfa’nın çok kültürlü ve çok kimlikli yapısı, kardeşliğin ve bir arada yaşama iradesinin en güçlü göstergesidir. Halkların onurunu hedef alan söylemler, bu coğrafyanın vicdanında asla karşılık bulmayacaktır. Şanlıurfa Barosu, geçmişte olduğu gibi bugün de nefretin karşısında; eşitlik, barış ve insanlık değerlerinin yanında durmaya devam edecektir.”

Başer, Diyarbakır Barosu’nun açıklamasının ardından yaptığı ikinci paylaşımda, söz konusu paylaşımında herhangi bir etnik grubu ima etmediğini savundu. Açıklamasında şunları belirtti:

“Bu paylaşım geçtiğimiz gün bir kadının arabasına saldıran, Minguzzi’yi bıçaklayan, sokaklarda kadınları taciz edip, ellerinde sopalarla mağara insanı adaletini yaşatan ve toplumu rahatsız eden üçüncü sınıf insanlar içindir. Bu çizimi gördüğümde aklıma insan olmayı bile beceremeyenler geliyor ve Kürtleri ima ettiğimi savunanlar, Kürt kökenli vatandaşlardan özür dilemelidir! Benim için etnik kökenin, dinin, mezhebin değil insan olmanın önemi vardır. Ben hep böyleydim ve hep insan olarak kalacağım… Bilginize…”